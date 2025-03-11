夫妻街頭格鬥！妻用手袋追打、尪抱小孩遭狂打頭 還手後續超展開

在港鐵站大打出手，所謂何事？香港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫屯門站內有1對疑似夫妻打鬥爭執，其中女方用手袋追打抱著小孩的男方，動作相當兇狠。男方不敵後退，女方卻步步進逼想出手拉走小孩，男方阻擋後再被連環打頭。影片最後男方站起與女方理論，這時有消防車停在門口阻擋鏡頭。而據目擊網友稱，消防車的消防員前去處理事件，「最後抱小朋友上車」。

影片引來網友熱議，有人認為無論什麼原因都不應訴諸暴力，「打人就係唔啱」、「細路最慘，咁樣會有心理陰影」、「呢啲就真係報警」。也有網友質疑男方出軌才令女方如此激動，惟有網友反駁，「出軌就可以在大街抱個小孩被打？」、「明明不知道詳情。最可怕的是大部份判官都說那男人衰被打。性別的怪誕現象」。

家家有本難唸的經。有街坊於3月2日（星期日）發布該段「港鐵女暴打黑衣男」影片。影片長33秒，見到當時天色已黑，港鐵屯馬綫屯門站內近出口處，有穿黑衣女子，正用手袋追打1名抱著小孩的黑衣男子。黑衣女大力揮舞手袋打男方頭部，男方單手抱著小孩，舉高左手護頭。

女方猛攻下，男方抱著小孩後退走到牆位，似花光力氣蹲下休息，與女方保持距離。不過約10秒後，女方步步進逼走近，男方即時重整態勢戒備。女方靠近後，伸手想拉小孩，但被男方用手擋開，並傳出「嘭」聲巨響。女方轉而用手連環打男方頭部，男方舉手護頭。

影片最後男方站起來與女方理論，這時有消防車停在門口，阻擋了鏡頭，而據目擊網友稱，消防車的消防員其後上前處理事件，「最後抱小朋友上車」。2人爭執期間，有多名路人駐足觀看，畫面傳出「嘩」、「正，正」等聲音。

網友看過影片議論紛紛，有人認為無論什麼原因都不應訴諸暴力，「打人就是不對」、「小孩最慘，這樣會有心理陰影」、「別小朋友面前打打鬧鬧啦，自己沒能力教小孩就別生，真是不知所謂」、「爸爸抱住小朋友都照打，最無辜是那個小朋友！」、「真該報警，使用暴力兼主動步步進逼」。

也有網友質疑男方出軌才令女方如此激動，惟有網友反駁，「兩個人吵架有千萬個可能，出軌只是其中1個。難道出軌就可以在大街抱個小孩被打？」、「明明不知道詳情。最可怕的是大部份判官都說那男人衰被打。性別的怪誕現象」。

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文章授權轉載自《香港01》