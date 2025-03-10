2陸客醉酒朝火鍋「解放」…竟是17歲少年！海底撈：更換所有鍋具餐具

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香港01／ 撰文／林芷瑩
網傳一名男子在海底撈往鍋底內小便。（小紅書）
網傳一名男子在海底撈往鍋底內小便。（小紅書）

網傳近日有人在海底撈用餐時向鍋底內小便。3月8日，上海警方通報指，已依法行政拘留兩名17歲男子。《紅星新聞》報導，海底撈將起訴2名涉事男子。

3月8日，上海警方稱，今年2月24日凌晨，17歲的唐某及吳某等人進入海底撈火鍋店包廂內用餐，兩人醉酒後分別站上餐枱向火鍋內小便，吳某還將拍攝的影片發布在網上。目前，警方已依法對唐某、吳某作出行政拘留處罰。

同日，海底撈有關負責人稱，目前，當事門店已將門店鍋具、餐具全部更換，環境衛生按照搬家式清潔消毒。

據此前報導，3月6日，針對網傳顧客朝海底撈鍋底小便影片，海底撈回覆，「就此片段，已向多地公安機關報案，全力配合相關部門溯源追查，無論是否擺拍，都將依法堅決追究涉事人員法律責任。」

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文章授權轉載自《香港01》

上海 海底撈 火鍋 食安 餐具

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