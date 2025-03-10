2陸客醉酒朝火鍋「解放」…竟是17歲少年！海底撈：更換所有鍋具餐具

影視作品中的警員總是俊男美女，現實中也不乏顏值高的警務員人！香港網上群組、大陸影音平台抖音、小紅書等瘋傳多張「香港仙氣香港女警」相片，見到1名女警在中環街頭執勤情況，大讚她「很漂亮欸」。

2025-03-09 12:43