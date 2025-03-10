快訊

柯文哲離開父親告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

成年人交往未成年是真愛？律師：愛你好騙啦 300種方式讓他到「土城」

台鐵低級錯誤不斷 難忘「國營」2字奢言安全文化？

太離奇！夫結紮3個月妻懷孕疑被「綠」檢驗揭真相院方這樣回應

香港01／ 撰文：喬納森
夫婦向院方質疑手術失敗，但主診醫生一直迴避。（微博「小莉幫忙」影片截圖）
夫婦向院方質疑手術失敗，但主診醫生一直迴避。（微博「小莉幫忙」影片截圖）

丈夫結紮後妻子再懷孕，不禁惹人懷疑妻子忠誠度。中國大陸一對育有3名子女的恩愛夫妻，雙方決定不再生育後由丈夫做結紮手術，3個月後妻子居然懷孕，人夫一度以為「被綠」。然而，檢查後已「絕育」的丈夫精子活躍率高達75%，比正常人還要活躍。夫婦認為是手術失敗所致，向主診醫生追究，但對方一直迴避，最後反映到轄區衛健委，協調後醫院願賠丈夫1.6萬元人民幣（約7.2萬新台幣）。

夫結紮3個月後妻再懷孕

綜合大陸媒體報導，居於河南省周口市的30歲李男和妻子十分恩愛，妻子共懷孕8次，生下3名子女，但有感妻子體弱，丈夫於是決定進行結紮手術。李男在去年9月到醫院進行結紮手術，3個月後妻子竟又懷孕了，懷疑自己是否被「綠」了，然而妻子堅稱沒有不忠行為。

院方指丈夫屬1%的「幸運兒」

李男覺得自己受騙，往醫院投訴主診醫生，可是對方一直迴避。醫院立即對李男重新進行檢查，結果發現其精子的活動率竟高達75%，活動力達到3級，比正常人還要活躍。夫婦拿報告質問醫方，院方安排劉醫生回應夫婦，表示機率問題，指結紮手術成功率高達99%以上，但仍然存在1%的失敗率，而李男恰好成為了那1%的「幸運兒」。

夫婦質疑手術失敗 獲賠1.6萬元人民幣

劉醫生唯有安撫李男和妻子順其自然，不想要拿掉就行。李妻十分氣憤：「這事沒出現在你身上，你們不緊張，我都不知道我怎麽懷孕的。」劉醫生指做完結紮手術後的3至6個月內，輸精管或多或少殘留一些精子，如果同房不避孕確實會有懷孕的可能。但李妻反駁表示：「就算存在精子，一個月兩個月三個月早就排完了，可為什麽現在做這個精子檢測，報告中精子的活動率還有75%？」面對如此的質問，劉醫生也啞口無言。

由於夫婦認為意外懷孕是手術失敗所致，因此要求醫院承擔責任，李男最後反映到轄區衛健委，經過協調後獲醫院賠償1.6萬元人民幣（約7.2萬新台幣）。該區衛健委稱會進一步調查具體原因。

延伸閱讀：

呢款食物恐致大腦變漿糊 患糖尿病風險大增 醫生籲2招解決

全家都患糖尿病！醫生驚揭3餐這樣吃飯吃麪出事：100%患糖尿病！

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

太離奇！夫結紮3個月妻懷孕疑被「綠」檢驗揭真相院方這樣回應

丈夫結紮後妻子再懷孕，不禁惹人懷疑妻子忠誠度。中國大陸一對育有3名子女的恩愛夫妻，雙方決定不再生育後…

香港「仙氣女警」執勤照片瘋傳 網友大讚：美過明星

影視作品中的警員總是俊男美女，現實中也不乏顏值高的警務員人！香港網上群組、大陸影音平台抖音、小紅書等瘋傳多張「香港仙氣香港女警」相片，見到1名女警在中環街頭執勤情況，大讚她「很漂亮欸」。

小孩臉大人身？陸美術館推「AI虛擬形象」遭抨擊 一票人批：趕緊下架

山東濟南市美術館近日展出AI虛擬形象「濟南小妮兒」引發爭議；據網友發布影片，該AI形像有女童面貌，卻為其設計了成年女性的...

1碗9.9元…深圳無人麵館48秒就出餐 網：能煮熟？

深圳近日出現「無人麵館」，從麵粉到出餐都是機器人完成，現吃現做，48秒就能出餐一碗麵，而且標價均一碗麵只要9.9元人民幣...

裸辭移居日本4個月告急 港夫婦視頻叫窮 追夢被酸發夢

一對香港夫婦近日裸辭「追夢」移居日本，但只帶六個月的生活費，抵日4個月已花不少生活費，因此拍影片「告急」，卻惹來不少網民...

上海人資動歪腦筋 雇用22名「幽靈員工」詐公司7千萬元

中國大陸近期傳出一起誇張的詐騙案，一名人資經理捏造22名員工的人事資料，讓公司發給這些員工薪水，但其實這些都是「幽靈員工」，公司主管發現這22名員工雖然出缺勤都是全勤，卻從來沒有見過本人，這才知道是人資從中詐領薪水，騙取超過1600萬人民幣（約7200萬台幣）薪資。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。