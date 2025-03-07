上海人資動歪腦筋 雇用22名「幽靈員工」詐公司7千萬元

中國大陸近期傳出一起誇張的詐騙案，一名人資經理捏造22名員工的人事資料，讓公司發給這些員工薪水，但其實這些都是「幽靈員工」，公司主管發現這22名員工雖然出缺勤都是全勤，卻從來沒有見過本人，這才知道是人資從中詐領薪水，騙取超過1600萬人民幣（約7200萬台幣）薪資。

據ODDITYCENTRAL報導，上海市閔行區人民檢察院日前發布了《閔行區公司、企業人員職務犯罪檢察白皮書》，列舉2024年審理的企業人員職務犯罪案件，而其中一條引起各大媒體關注。

據白皮書指出，2022年，上海一家不具名的科技公司財務人員發現，有一位同事已經到職半年，而且全勤滿分，卻沒有人親眼見過他。公司進一步調查，竟發現驚人事實。

原來公司裡一名2014年到職的楊姓人資，在聘用過程發現只須自己批准，也沒有其他人審查就能發薪，於是開始雇用「幽靈員工」，聘請22名根本不存在的員工，再藉此領取他們的薪水。

楊姓男子這麼做長達八年，一直到2022年才被抓包。當時公司財務發現，一名孫姓員工雖然都是全勤，卻從來沒有人見過他，深入調查以後，才知道是楊姓男子動了手腳。

楊男坦承在過去八年間成功挪用1600萬人民幣（約7200萬台幣），他先償還了110萬人民幣（約497萬台幣），後又請家人湊了120萬人民幣（約542萬台幣）還給公司，但剩餘的金額則稱已無力償還。

他因濫用職務侵占罪被判處10年2個月有期徒刑，剝奪政治權利一年，並須繳納罰金。