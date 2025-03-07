停車場2男1女活春宮影片瘋傳…警逮捕搜出毒品 事發地成學生打卡景點

平凡角落意外變打卡「性」地！網上近日瘋傳天水圍天逸邨停車場平台2男1女半夜上演活春宮片，影片拍到他們疑似「野戰」性交，女生趴在地上，2男生在她一前一後有所動作，其中1男正吸煙，被目擊者懷疑正吸食太空油。警方隨後拘捕涉案2男1女，年齡介於16至18歲，其中16歲女子與其中1名被捕男子是情侶，3人涉嫌「作出有違公德的行為」，而2男子住所更搜出疑似太空油煙彈。

事件引起熱議，有網民發現事發地點變成爆紅另類打卡聖地，有逾10名學生到該處拍攝，當中多人身穿校服。有網友留言借鑑日本AV（成人影片）中的「那個泳池」，惡搞「封」事發地點作「那個平台」。

平台「野戰」 警拘3人搜出疑似太空油煙彈

年輕人對性好奇屬正常事，但不該學的千萬別學。近日網上瘋傳天水圍天逸邨停車場平台活春宮片，2男1女懷疑當眾「野戰」發生性行為，女生臉朝下趴地，2男分別於女生前後位置有所動作，一度露出性器官。過程中1名男生正吸煙，目擊者懷疑他正吸食「太空油」，並大聲喝止。目擊者詢問女生是否清醒及報警，最後男生拉上褲鏈，影片作結。

據早前報導，片中3人為朋友，其2人是同居情侶。警方於事發翌日，即3月5日展開行動，上門拘捕3人，並在被捕16歲男生住所搜出2支伸縮警棍及7粒懷疑太空油煙彈，而18歲梁姓男子及其16歲同居女友住所內亦搜出2粒懷疑太空油煙彈。3人涉嫌「作出有違公德的行為」，其中2男子另涉「管有危險藥物」，當中的16歲男學生再涉「管有違禁武器」。

變打卡聖地 多名學生聚集

天逸邨停車場平台從此廣為人知，有網友發現上演活春宮的角落有多名年輕人聚集，甚至身穿校服「朝聖」。照片拍到有12名學生在現場圍觀，大部份穿校服及背書包，上傳照片的網友笑言「變成打卡『性地』」。

網友借鑑「那個泳池」 笑封「那個平台」

其他網友看照片後爆笑指，該處可辦「性地經濟」，揶揄圍觀的學生是否「幻想做主角」。有留言就「封」事發地點作「那個平台」，名稱借鑑日本AV（成人影片）著名取景地點，專門用作拍攝泳裝題材的「那個泳池」，當地網友笑言只要提「那個泳池」就會知道說哪裡。

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文章授權轉載自《香港01》