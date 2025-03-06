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影／江蘇19歲女天生｢髕骨脫位｣雙膝可隨意轉動 網民歎骨骼驚奇
河南電視台都市頻道報道，江蘇一名19歲少女拍片指自己雙膝可以隨意移動，是天生的髕骨脫位，醫生指雖然少見，但並不影響身體健康。
江蘇一名19歲少女在網上拍片，指自己的雙膝可以隨意轉動。她解釋，自己在站立甚至睡覺時髕骨都處於脫位狀態，但一點也不疼。
不少網民感到驚訝，表示女子骨骼驚奇：「送去少林」、「這這這……『骨骼驚奇』的具象化哈哈哈，會不會得到一本武功秘籍」、「又神奇又嚇人的感覺，不知道的以為是武俠劇裡練的功法」。
亦有網民勸女子去看醫生，女子檢查後得知自己是天生的「髕骨脫位」。據醫生介紹，雖然這種情況很少見，但是沒有什麼大問題，不影響身體健康。
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文章授權轉載自《香港01》
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