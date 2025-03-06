快訊

王大陸涉教唆打人案…警追幕後黑幫 動手現役軍人才當兵一周

杜絕性犯罪？日本終於修改刑法幫助受害者

上班尖峰時間…國3南下福德隧道4車連環撞 回堵5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

廣州女按摩肩頸後手麻無力 腦中風入ICU！醫提醒注意事項

香港01／ 撰文／許祺安
《封面新聞》報導，廣東一名女子因頸椎不適去做肩頸按摩，誰知次日竟手麻無力，送院後女子確診為急性腦梗死。示意圖／ingimage
《封面新聞》報導，廣東一名女子因頸椎不適去做肩頸按摩，誰知次日竟手麻無力，送院後女子確診為急性腦梗死。示意圖／ingimage

《封面新聞》報導，廣東一名女子因頸椎不適去做肩頸按摩，誰知次日竟手麻無力，送院後女子確診為腦中風。她表示，如果晚去醫院幾個小時可能就直接偏癱了。

近日，廣東廣州一名女子因為頸椎不適，去按摩機構做了肩頸按摩。但次日女子左手臂麻木，連一杯水都端不住。

該名女子隨即被朋友緊急送醫，入院便收到病重通知書，被確診為腦中風。她表示，「要是晚幾個小時，我可能就偏癱了」。

據《華商報》報導，有醫生表示，由於頸動脈位置表淺，如果持續受到外力刺激及損傷，如頸部按摩、快速劇烈的轉頸動作、舉重、瑜伽等，在特定情況下就有可能形成動脈夾層。

相關醫生提醒：「頸部按摩一定要謹慎，切忌用力過猛、頻率過高。如果頸部按摩後出現了頸部酸痛、頭暈頭痛、搏動性耳鳴甚至口角歪斜、言語不能、單側偏癱等症狀，切勿耽擱，抓緊時間就醫！」

延伸閱讀：

戒煙嘴癢　天天狂吃這零食　內地大叔竟長出「女性胸部」原因曝光

二十四節氣．驚蟄｜4生肖小心血光之災及傳染病　附命理師建議

文章授權轉載自《香港01》

廣東 按摩 醫生

延伸閱讀

中醫：空品差鼻炎爆發 按摩3穴位有助改善

MLB／道奇日籍三本柱這天同場出戰 佐佐木宣布結婚時大谷在按摩

豪宅露天按摩池活春宮！激戰過程附近住戶全拍下 專家：屬病態行為

中醫診所自費按摩 人妻遭推拿師關燈硬上 法院判4年6月

相關新聞

廣州女按摩肩頸後手麻無力 腦中風入ICU！醫提醒注意事項

《封面新聞》報導，廣東一名女子因頸椎不適去做肩頸按摩，誰知次日竟手麻無力，送院後女子確診為腦中風。她表示，如果晚去醫院幾個小時可能就直接偏癱了。

無懷孕徵兆當媽？女子產前一天才知自己懷孕：｢月經｣準時 有吃避孕藥

近日大陸一則新聞引發熱議，有一名美妝博主「婷婷與芃芃」稱自己「無徵兆三天當媽」，她拍片稱自己6號下體出血，7號就醫查出懷孕，流血是因為羊水破了。8號該博主直接生產，更令人吃驚地是，「婷婷與芃芃」稱自己懷孕期間「月經」每個月都來，也都有吃避孕藥。

確診罕見病蝴蝶寶貝…大陸湖南2歲女童皮膚｢一碰就碎｣ 需一直戴手套

《陝視新聞》報導，大陸湖南一名2歲女童晨晨（化名）出生即患一種罕見的遺傳性皮膚病——遺傳性大疱性表皮鬆解症（EB），患者的皮膚像蝴蝶翅膀一樣脆弱，需要24小時帶手套。

DeepSeek可預測中獎？男子稱買雙色球得手 中國體彩：騙人的

微信安全中心周三（5日）公布2月朋友圈熱度謠言，其中大陸安徽蕪湖一男子發貼文稱，自己按照DeepSeek推薦的號碼買雙色球，結果真的中獎。對此，「中國體育彩票訂閱號」微信公眾號回應指，再強大的AI也無法預測中獎號碼。

4歲童騎單車入隧道！遭摩托車迎面猛撞骨折 網怒罵：為啥看不見？

4歲小朋友竟騎單車踩入隧道！大陸發生罕見交通意外，湖南1名4歲男童着踩兒童單車進入隧道，結果被迎面駛至的電單車撞正倒地，而鐵騎士在事發後才察覺撞到人，而他更被揭違規載員，除了後座有1名成年女子，前方還載了1名兒童。

美術老師杭州街頭賣炒飯？本尊：日賺9000不實 藝術根源是生活

近期，一位來自中國美術學院的年輕美術老師因在街頭騎三輪車、顛勺炒飯的影片而受到廣泛關注。這位27歲的老師小劉，留著中分微卷短髮，身著黑色高領毛衣，熟練地在夜宵攤位翻炒著熱氣騰騰的炒飯，攤位上醒目的招牌上寫著「炒飯、炒粉、炒面、美術高考指導、雕塑設計」等字樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。