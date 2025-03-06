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廣州女按摩肩頸後手麻無力 腦中風入ICU！醫提醒注意事項
《封面新聞》報導，廣東一名女子因頸椎不適去做肩頸按摩，誰知次日竟手麻無力，送院後女子確診為腦中風。她表示，如果晚去醫院幾個小時可能就直接偏癱了。
近日，廣東廣州一名女子因為頸椎不適，去按摩機構做了肩頸按摩。但次日女子左手臂麻木，連一杯水都端不住。
該名女子隨即被朋友緊急送醫，入院便收到病重通知書，被確診為腦中風。她表示，「要是晚幾個小時，我可能就偏癱了」。
據《華商報》報導，有醫生表示，由於頸動脈位置表淺，如果持續受到外力刺激及損傷，如頸部按摩、快速劇烈的轉頸動作、舉重、瑜伽等，在特定情況下就有可能形成動脈夾層。
相關醫生提醒：「頸部按摩一定要謹慎，切忌用力過猛、頻率過高。如果頸部按摩後出現了頸部酸痛、頭暈頭痛、搏動性耳鳴甚至口角歪斜、言語不能、單側偏癱等症狀，切勿耽擱，抓緊時間就醫！」
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文章授權轉載自《香港01》
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