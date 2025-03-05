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無懷孕徵兆當媽？女子產前一天才知自己懷孕：｢月經｣準時 有吃避孕藥

香港01／ 撰文：許祺安
懷孕示意圖／ingimage
懷孕示意圖／ingimage

近日大陸一則新聞引發熱議，有一名美妝博主「婷婷與芃芃」稱自己「無徵兆三天當媽」，她拍片稱自己6號下體出血，7號就醫查出懷孕，流血是因為羊水破了。8號該博主直接生產，更令人吃驚地是，「婷婷與芃芃」稱自己懷孕期間「月經」每個月都來，也都有吃避孕藥。

陸媒則求證該博主生產的昆山市中醫醫院，醫院工作人員表示，「我們瞭解到的情況與博主在網上所述基本一致」。

該博主日前發布影片講述自己生產的經過，她表示自己在此前完全沒有徵兆，驗孕也沒有出現懷孕，懷孕期間，她還喝酒抽菸更去高空彈跳。她某天因為下體大出血就醫，才知道自己已經懷孕34週。

就醫隔天檢查宮頸開一指，嘗試順產後發現羊水三度污染，由順產改為剖腹產，新生兒因早產送入NICU （新生兒重症監護室），10天後順利出院。

網友熱議：

懷孕了月經每個月都來（傻眼）確實太少見了。

還蹦極（高空彈跳）抽煙，我的媽呀！寶寶和媽媽都是命大。

我媽媽就這樣生的我，醫學上是有的，在最後快生的時候說吃不下去東西了，去醫院一查才知道有孩子，而且快生了，媽媽當時略胖，身體也是無徵兆。

醫生：該女子的月經其實是懷孕的不規則出血，體型偏胖對胎動感知力下降

大陸江蘇省人民醫院南醫大一附院微博產科主任醫師、行政副主任楊娜娜表示，這種懷孕了但自己不知道的情況一般發生於月經不規律的女性中。

該博主所述8個月期間每個月都來月經，實際上是一種不規則出血。只是由於該博主生理意識淺薄，誤將其以為是月經。而該博主體型偏胖，也會讓她對於胎動的感知力明顯下降。

楊娜娜提醒，任何避孕措施都無法做到100%避孕，緊急避孕藥的作用也只是降低懷孕概率。該博主說早孕檢測結果為陰性，有兩種可能原因：第一種是測試時間較早。在月經規律的前提下，一般同房兩周後能用試紙檢測出懷孕。第二種與該博主月經不規律有關。月經不規律導致其受孕時間晚，體內HCG值偏低時無法通過尿液測出。

楊主任提醒，廣大女性要懂得自我保護，提高生理意識。有性生活後，科學避孕，儘量每年定期體檢。當發現月經不規則、出血異常時應及時就醫。

延伸閱讀：

山東男陪大11歲懷孕女友住院被懷疑「非法代孕」 大陸醫院展開調查

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文章授權轉載自《香港01》

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