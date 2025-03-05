快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

確診罕見病蝴蝶寶貝…大陸湖南2歲女童皮膚｢一碰就碎｣ 需一直戴手套

香港01／ 撰文：盛昀
晨晨被診斷為遺傳性大疱性表皮鬆解症（EB）。（影片截圖）
晨晨被診斷為遺傳性大疱性表皮鬆解症（EB）。（影片截圖）

《陝視新聞》報導，大陸湖南一名2歲女童晨晨（化名）出生即患一種罕見的遺傳性皮膚病——遺傳性大疱性表皮鬆解症（EB），患者的皮膚像蝴蝶翅膀一樣脆弱，需要24小時帶手套。

湖南2歲女童晨晨媽媽表示，孩子出生的時候就被發現腿上沒有皮膚，次日就被診斷為遺傳性大疱性表皮鬆解症（EB）。據介紹，患者的皮膚像蝴蝶翅膀一樣脆弱，輕微的摩擦或碰撞都會導致皮膚破損、水疱甚至潰爛。

晨晨的爸爸表示，孩子的皮膚很脆弱，就像蝴蝶的翅膀一樣，又普遍是小朋友，所以就叫蝴蝶寶貝。家屬平時主要是給孩子的皮膚保濕、止癢，晨晨24小時都要戴着手套，夏天只能呆在空調房裏，有時候一呆就是三個月。晨晨媽媽提到，單純的護理和藥物開銷比較大，佔到父母2人工資的80%。

不少網友呼籲關注「蝴蝶寶貝」群體：「她已經是蝴蝶寶寶里被照顧的最好的那一波裡的了，王子超人的視頻大家可以去看一下，關注一下這個群體。」「晨晨的爸爸媽媽照顧的很好！xhs記錄了很多，他們很偉大」「 父母很偉大，寶寶也很幸運，希望能一直平安健康」。

延伸閱讀：

確診僅8個月！26歲漸凍症美女離世 曾稱：這個惡魔為何選中我

沖廁研究新發現！馬桶蓋不蓋上「病菌污染一樣多」3招減感染風險

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

確診罕見病蝴蝶寶貝…大陸湖南2歲女童皮膚｢一碰就碎｣ 需一直戴手套

《陝視新聞》報導，大陸湖南一名2歲女童晨晨（化名）出生即患一種罕見的遺傳性皮膚病——遺傳性大疱性表皮鬆解症（EB），患者的皮膚像蝴蝶翅膀一樣脆弱，需要24小時帶手套。

DeepSeek可預測中獎？男子稱買雙色球得手 中國體彩：騙人的

微信安全中心周三（5日）公布2月朋友圈熱度謠言，其中大陸安徽蕪湖一男子發貼文稱，自己按照DeepSeek推薦的號碼買雙色球，結果真的中獎。對此，「中國體育彩票訂閱號」微信公眾號回應指，再強大的AI也無法預測中獎號碼。

4歲童騎單車入隧道！遭摩托車迎面猛撞骨折 網怒罵：為啥看不見？

4歲小朋友竟騎單車踩入隧道！大陸發生罕見交通意外，湖南1名4歲男童着踩兒童單車進入隧道，結果被迎面駛至的電單車撞正倒地，而鐵騎士在事發後才察覺撞到人，而他更被揭違規載員，除了後座有1名成年女子，前方還載了1名兒童。

美術老師杭州街頭賣炒飯？本尊：日賺9000不實 藝術根源是生活

近期，一位來自中國美術學院的年輕美術老師因在街頭騎三輪車、顛勺炒飯的影片而受到廣泛關注。這位27歲的老師小劉，留著中分微卷短髮，身著黑色高領毛衣，熟練地在夜宵攤位翻炒著熱氣騰騰的炒飯，攤位上醒目的招牌上寫著「炒飯、炒粉、炒面、美術高考指導、雕塑設計」等字樣。

16歲男身高1.99米！3年狂長25cm感自卑「不想這麼高」 驚揭患一病

長得高一樣會帶來煩惱！河南1名16歲男生父母均長得不高，但他踏入青春期即暴風式長到有1.99米高，他透露自己中一時身高只有約1.7米，但3年內狂長了25厘米，反而令他感到自卑，「我不想長這麼高，愈高愈被別人說」。父母帶他入院檢查，發現原來他患上「巨人症」，除會誇張長高外，鼻及嘴唇都會較同齡人大。

以為戀愛了...廣東36男陷美人計 為「同一女」背百萬人民幣房貸

廣東惠州有至少36名男子表示，自己為了迎娶女友，背負百萬(人民幣，下同)房貸買房，但女友隨後失聯；奇怪的是，這些男子買的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。