4歲童騎單車入隧道！遭摩托車迎面猛撞骨折 網怒罵：為啥看不見？

4歲小朋友竟騎單車踩入隧道！大陸發生罕見交通意外，湖南1名4歲男童着踩兒童單車進入隧道，結果被迎面駛至的電單車撞正倒地，而鐵騎士在事發後才察覺撞到人，而他更被揭違規載員，除了後座有1名成年女子，前方還載了1名兒童。

男童捱撞後一度昏迷，送院檢查發現鼻骨骨折及頭部多處擦傷。而事發影片曝光，見到男童與電單車在數十米外已筆直地「對頭行駛」，有網友熱議為何鐵騎士完全沒為意到前方有小孩就直接撞過去，「為啥看不見？」。

男童被撞至倒地昏迷

大陸媒體報道，湖南湘西市連城隧道發生車禍，1名4歲男童騎兒童單車踩入隧道的行車線，迎面而來的電單車未有閃避直接撞上，男童捱撞倒地，當場昏迷。鐵騎士此時才知出事，立即停車查看。

男童當場昏迷 鼻骨骨折頭部多處擦傷

車禍後男童拋跌地上，一度昏迷，經送院檢查發現鼻骨骨折、頭部多處擦傷。而騎電單車的鐵騎士則違規載員，除了載了1名成年女性，鐵騎士身前還反向坐了1名兒童。湖南交警提醒，據《道路交通安全法實施條例》，騎行自行車須年滿12周歲，兒童交通意識薄弱，外出時家長應嚴加看管，切勿讓其踩上馬路。而騎行上路時應保持注意力集中，觀察路面情況謹慎駕駛。

2車數十米外已「對頭行駛」

隧道的閉路電視拍下事發經過，見到男童踏着兒童電單車，與電單車相距數十米時，雙方已是筆直地「對頭行駛」，而影片畫面最少有4秒時間見到2車愈駛近，最終相撞。

網友推測：從明到暗眼睛沒適應

網友批評家長失職，「家長完美隱身」，但更多人談論男童就在眼前，為何鐵騎卻直撞過去，「為啥看不見？」。部份網友解釋「估計是突然從明到暗，眼睛沒適應」、「你們開車沒逆光進隧道過嗎？眼睛會短暫視弱，責任是家長為什麼讓小孩兒在通行隧道騎車玩兒，搞搞清楚」。

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文章授權轉載自《香港01》