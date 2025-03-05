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16歲男身高1.99米！3年狂長25cm感自卑「不想這麼高」 驚揭患一病

香港01／ 撰文：李納德
小劉患上巨人症，身高達1.99米，遠比父母高。（微博影片截圖）
小劉患上巨人症，身高達1.99米，遠比父母高。（微博影片截圖）

長得高一樣會帶來煩惱！河南1名16歲男生父母均長得不高，但他踏入青春期即暴風式長到有1.99米高，他透露自己中一時身高只有約1.7米，但3年內狂長了25厘米，反而令他感到自卑，「我不想長這麼高，愈高愈被別人說」。父母帶他入院檢查，發現原來他患上「巨人症」，除會誇張長高外，鼻及嘴唇都會較同齡人大。

中一時身高只約1.7米

大陸媒體報道，鄭州16歲男生小劉（化名）3年內長高了25厘米，現時身高1.99米，和父母站在一排顯得格格不入。小劉中一時身高1.7米左右，近2、3年突然猛長，1年可以高7、8厘米，他的媽媽表示，她身高1.6米、丈夫則高1.75米，原以為兒子最多長到1.8米，沒想到愈長愈高。

患「巨人症」骨頭縱向生長過度

求學時許多人想長高，而高至1.99米的小劉卻感到自卑，正值青春期「我不想長高麼高，愈高愈被別人說」。兒子長高速度異常，父母帶他入院檢查，發現其生長激素遠遠超出正常值，原因是其腦垂體上有1個小腫瘤。腦垂體用於控制身體分泌系統，如果上面長了腫瘤，會導致身體的激素水平、器官功能失衡。若病發於青春期可能出現「巨人症」，其骨骺部未閉合者可致長骨縱向生長過度。

鄭州人民醫院神經外科副主任王博指，小劉患了「巨人症」，除身高增長誇張外，其嘴唇和鼻子也會明顯比同齡人大，屬肢端肥大的現象。

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文章授權轉載自《香港01》

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