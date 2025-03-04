老公背後疑現「內衣扣」妻大驚：女裝癖？ 掀衣揭爆笑真相

夫妻間都會有「不能說的秘密」？有人妻在網上發文，指丈夫下班後回家洗澡，然後穿著衣服坐在客廳休息，但妻子卻發現丈夫背上隔著衣服有一個凸起小物件，看上去疑似是內衣扣，她不禁疑惑「其實有女裝癖？和我結婚只是煙霧彈？」。因恐怕丈夫藉婚姻掩飾真正性取向，於是開口詢問對方是否同性戀。孰料輪到丈夫大感疑惑，妻子遂掀起丈夫的衣服查看「真相」，揭穿原來所謂「內衣扣」只是上衣的原有飾物，卻惹起了爆笑誤會，許多網友笑說「老公差點被出櫃」。

丈夫背後凸起疑似內衣扣

網友在Threads表示，有一晚丈夫下班回家，洗完澡後留在客廳中休息，原PO留意到丈夫背後有異樣，隔著衣服有個凸起，形狀疑似內衣扣，「腦海閃過好多畫面…會不會他其實有女裝癖？其實和我結婚只是煙霧彈？其實他是同性戀？」。

原來是上衣原有飾物 網友︰笑死

原PO沉默一會兒，之後做好心理準備，開口詢問丈夫「其實你是不是喜歡男人？我ok的，你是不是不敢講？我能接受」。丈夫聞言「蛤」了一聲，原PO一臉疑惑，輕掃丈夫背部，繼而掀衣拆解真相，卻見到「內衣扣」其實是上衣原有飾物。

大量網友笑說「同性戀和女裝癖是兩回事」、「喜歡穿女裝也可以喜歡女人，沒關係的」、「笑死」。 網友掀衣拆解真相，原來「內衣扣」是上衣原有飾物。（Threads圖片）

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文章授權轉載自《香港01》