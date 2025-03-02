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和大陸截然不同！陸女來港留學半年 親曝暖心經歷再讚港人「有素質」

香港01／ 撰文／夏洛特
一位大陸來港留學的女生在小紅書以「香港人真的有素質嗎」為題發帖，大讚來港讀書期間所遇到的港人行為都十分有素質。示意圖／Ingimage
一位大陸來港留學的女生在小紅書以「香港人真的有素質嗎」為題發帖，大讚來港讀書期間所遇到的港人行為都十分有素質。示意圖／Ingimage

不同地方的生活文化各異，近日有來港留學半年的大陸女生在小紅書發帖，分享在港生活的經歷，並指港人自律排隊等候乘坐公共交通工具，而所遇到的陌生人也向她釋出善意，令她大感「被治癒」，並讚揚港人有素質，又坦言「不存在所謂的歧視，遇到的人都很友善」。

該名從大陸來港留學的女生在小紅書以「香港人真的有素質嗎」為題發帖，大讚來港讀書期間所遇到的港人行為都十分有素質。她表示來香港已有半年，讓她印象深刻的是港人自發排隊等候乘坐公共交通工具，「真的感覺這裡和大陸截然不同」。

讚揚港人自律排隊上車

她解釋，在香港坐巴士「不用搶」，每個人都按次序上車，「這種感覺真的很舒服」；而乘坐港鐵或搭乘電梯時，港人亦會自動排隊及遵守先下後上的規矩，說話又有禮貌，上地鐵也不會出現擁擠。她舉例反指「去深圳上海看到的是大部分人不會遵守，一般都是一開門就擠爆了還會撞到一起」。

樓主感動：真的被治癒了

她又透露在香港遇到的人也令她感覺「被治癒」、「暖暖的」，例如的士司機會主動以普通話交流避免她聽不懂，商場職員會以英語、粵語、普通話對話；她還試過背著大包小包坐車時，有老爺爺主動讓座，令她感到「真的被治愈了」。

她又指出網上總出現批評香港的「惡意評論」，令她不解，並直言「說真的我在香港這邊真的沒有感覺到這邊素質差，不存在所謂的歧視，遇到的人都很友善」。她表示，現在粵語說得較流暢，並認為粵語是香港特色。最後她更強調，「我覺得自己來到香港讀書是一個正確的選擇，這裡的人很友好，根本不存在歧視」。

網友共鳴讚港人自律守規矩

帖文引起網友熱議，有部份大陸網友同意樓主所指的港人上車十分自律，「香港大多很自覺遵守公共秩序」、「只有在香港才能看到整整齊齊兩列人在門邊等，深圳和廣州帶着行李到站了怎麼下車都頭疼」、「深圳地鐵每次我是上也上不去下也下不來，有時候真的不知道大家在急什麼」。

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文章授權轉載自《香港01》

小紅書 留學 香港

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