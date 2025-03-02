邊載客邊看不雅片！女乘客投訴運將 平台卻稱：別太計較

近日，中國大陸一名計程車司機因整路播放不雅影片，遭乘客投訴，不料叫車平台卻給出「不要計較」之回應，讓女乘客相當生氣，「自己就是乘客，難道自己需要道歉？」對此，武漢市交通運輸局回應，將強化對網約車行業的監管力度。

根據港媒「星島網」報導，武漢市民張女士日前利用「哈囉順風車」APP叫車，不料乘車途中，司機一路播放女子扭臀跳舞的不雅影片，讓張女士感到很不舒服，且開車分心之行為也相當危險。礙於司機為男性，她和朋友當下並無出聲制止，擔心因此和司機發生衝突。

事後，張女士利用叫車平台投訴該名司機，沒想到客服致歉後，卻請她「不要和車主計較」，且客服後面還聲稱「代表乘客向您道歉」，讓她感到非常生氣，直呼：「（我）自己就是乘客，難道自己需要道歉？」

針對此次誇張行徑，武漢市交通運輸局於2月27日回應，乘客若在乘車過程中遭遇類似問題，可以撥打市民專線（12345）或交通運輸服務監督電話（12328）進行反映，也可利用叫車平台發起投訴。工作人員表示，後續將持續強化對網約車行業的監管力度。

申訴畫面曝光後，不少網友也為原PO打抱不平，認為司機誇張的行徑足以構成性騷擾，「開車玩手機看影片本身就是不負責任的行為」、「太不專業了，影響乘車環境，應該要加強司機職業素養教育」、「建議還是改用專車平台比較安全」。