快訊

獨／中市地政局長疑特別費被辦...吳存金屢遭身邊人檢舉 曾感嘆1事

邊載客邊看不雅片！女乘客投訴運將 平台卻稱：別太計較

聯合新聞網／ 綜合報導
武漢市交通運輸局回應，未來將持續強化對網約車行業的監管力度。示意圖／ingimage
武漢市交通運輸局回應，未來將持續強化對網約車行業的監管力度。示意圖／ingimage

近日，中國大陸一名計程車司機因整路播放不雅影片，遭乘客投訴，不料叫車平台卻給出「不要計較」之回應，讓女乘客相當生氣，「自己就是乘客，難道自己需要道歉？」對此，武漢市交通運輸局回應，將強化對網約車行業的監管力度。

根據港媒「星島網」報導，武漢市民張女士日前利用「哈囉順風車」APP叫車，不料乘車途中，司機一路播放女子扭臀跳舞的不雅影片，讓張女士感到很不舒服，且開車分心之行為也相當危險。礙於司機為男性，她和朋友當下並無出聲制止，擔心因此和司機發生衝突。

事後，張女士利用叫車平台投訴該名司機，沒想到客服致歉後，卻請她「不要和車主計較」，且客服後面還聲稱「代表乘客向您道歉」，讓她感到非常生氣，直呼：「（我）自己就是乘客，難道自己需要道歉？」

針對此次誇張行徑，武漢市交通運輸局於2月27日回應，乘客若在乘車過程中遭遇類似問題，可以撥打市民專線（12345）或交通運輸服務監督電話（12328）進行反映，也可利用叫車平台發起投訴。工作人員表示，後續將持續強化對網約車行業的監管力度。

申訴畫面曝光後，不少網友也為原PO打抱不平，認為司機誇張的行徑足以構成性騷擾，「開車玩手機看影片本身就是不負責任的行為」、「太不專業了，影響乘車環境，應該要加強司機職業素養教育」、「建議還是改用專車平台比較安全」。

性騷擾 計程車 計程車司機

延伸閱讀

計程車運將涉虐7貓棄屍 新北院裁定羈押禁見

影／台鐵列車上女子遭性騷擾 網友撞見：電視劇在我旁邊發生

寒流恐路面結冰 國光武陵賞櫻專車5路線8日、9日不載客

武漢男跟影片學「狗語」訓犬臉慘遭咬穿 醫生：與狗對話有風險

相關新聞

邊載客邊看不雅片！女乘客投訴運將 平台卻稱：別太計較

近日，中國大陸一名計程車司機因整路播放不雅影片，遭乘客投訴，不料叫車平台卻給出「不要計較」之回應，讓女乘客相當生氣，「自己就是乘客，難道自己需要道歉？」對此，武漢市交通運輸局回應，將強化對網約車行業的監管力度。

1.88元「考試神器」 電商賣出百萬件 網：根本作弊器材

平時偷懶的小夥伴考試時突然爆發？也許不是天賦異稟，而是擁有了某種「神器」。電商平台竟公然販售所謂的「考試神器」，有店鋪顯...

裝潢「靈堂風」照片瘋傳！全屋牆身鋪瓷磚 網：骨灰級裝修

裝修風格各有所好，但深水埗元洲街有唐樓單位，近日成了城中熱話，原因是其「獨特」的室內裝修相當惹人注目，全屋除了地板，連所有牆身都鋪上瓷磚，加上密麻麻的花紋，令人眼花繚亂，讓不少網友形容為「靈堂風」，有人解說這是六、七十年代流行的裝修風格。不少網友看了相片評論笑言，「骨灰級裝修」，不過亦有人大讚單位四四方方好實用，「是是正正，夠曬骨子」。

婚禮大螢幕驚現他人不雅照…600賓客嘩然 新人怒告婚慶公司勝訴

上海市黃浦區人民法院近日公開一宗令人尷尬的案例：2023年，林女士在她人生中最浪漫的時刻遭遇了意想不到的糟心事件。在與初戀攜手步入婚禮...

山東環衛工為何集體跪趴公廁門口？ 公司稱祈福 網友不信

山東東營一位網友反映東營區一公交站附近公共衛生間門口前，疑似多名環衛工不知何故面向公廁集體趴地上。之後管理公司回應，因衛...

病男花近200萬買中藥治癌 吃了5個月後「半張臉沒了」

河南一名男子口腔長瘤，因聽信西安朋友張某可用中醫根治癌症，前後花了43.5萬（人民幣，下同，約196萬元新台幣）買藥，甚至還把自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。