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裝潢「靈堂風」照片瘋傳！全屋牆身鋪瓷磚 網：骨灰級裝修

香港01／ 撰文／喬納森
全屋由客廳到睡房牆身鋪滿同款瓷磚，令人眼花撩亂。 （網上圖片）
全屋由客廳到睡房牆身鋪滿同款瓷磚，令人眼花撩亂。 （網上圖片）

裝修風格各有所好，但深水埗元洲街有唐樓單位，近日成了城中熱話，原因是其「獨特」的室內裝修相當惹人注目，全屋除了地板，連所有牆身都鋪上瓷磚，加上密麻麻的花紋，令人眼花繚亂，讓不少網友形容為「靈堂風」，有人解說這是六、七十年代流行的裝修風格。不少網友看了相片評論笑言，「骨灰級裝修」，不過亦有人大讚單位四四方方好實用，「是是正正，夠曬骨子」。

深水埗唐樓全屋牆身鋪瓷磚

有港男在連登討論區發布相片，題目為「裝修風格極具特色」，是深水埗元洲街1個待售的單位照片。從照片可見，單位間隔相當四正實用，除了地板鋪了瓷磚，全屋由客廳到3間睡房，牆身都鋪上同一花紋的瓷磚，加上花紋密麻麻，看上去令人眼花繚亂，相比近代流行的簡約裝修風格，顯得「與眾不同」，因而有網友形容單位的風格為「靈堂風裝修」，相片隨即在網上瘋傳。

獨特風格惹網友熱議：骨灰級裝修

單位相片引來不少網友熱議，笑言「骨灰級裝修」、「生人都要破地獄」；亦有人認為單位風格不是人人接受，「好恐怖」、「像漫畫被人封印著是個空間不讓走那些」、「回南天，全屋濕到X街」。

全屋由客廳到睡房牆身鋪滿同款瓷磚，有網友指這風格在60、70年代相當流行。 （網上圖片）
全屋由客廳到睡房牆身鋪滿同款瓷磚，有網友指這風格在60、70年代相當流行。 （網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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