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入住香港5星級酒店…浴室玻璃突自爆 他因1事未通知反遭員工索賠數萬

香港01／ 撰文：布萊恩
從照片可看到，酒店浴室一塊坐地玻璃呈現「蝴蝶裂紋」。（小紅書）
從照片可看到，酒店浴室一塊坐地玻璃呈現「蝴蝶裂紋」。（小紅書）

酒店遇到這事要賠近2萬元（港元，下同）？有男住客於小紅書發文表示，他入住香港數碼港1家5星級酒店，沒想到浴室玻璃突然自爆：他當時因太晚不想麻煩換房，沒有向酒店報告，沒想到第2天被酒店職員指是他「撞爆」玻璃，要他賠償1.8萬港元（約新台幣7.6萬元），直指「現在搞得我精神恍惚……懷疑人生……擔心害怕」，遂發文求助。

事件引來網友熱議，不少人透過圖片分析玻璃是「自爆」還是被「撞爆」，「工程的小薯來了，個人認為看起來像自爆，不是人為，因為撞擊的時候應該中間會有個很明顯的圈（我自己試過撞爆）」、「有標準蝴蝶紋，就是自爆的」。也有人指出酒店浴室玻璃自爆時有發生，「玻璃都有自爆的風險，你讓他證明是你砸的證據」、「這玩意真的會自己爆，我們社區開發商浴室配的品質不行，好多自爆的」。

另有網友建議原PO找經理及向酒店母公母投訴，原PO回覆表示「現在在進行了，謝謝你」。《香港01》記者已向相關酒店查詢，正等候回覆。

住5星級酒店突爆玻璃　小紅書男被索賠1.8萬元

住酒店突然爆玻璃，要如何處理？該男住客2月26日（星期三）於小紅書以「XXXX住酒店玻璃自爆要賠1w8（一萬八）？」為題發文，指他休息2天到香港數碼港某酒店住1晚，並且升級到最好的套房，惟晚上看電影回來卻發現「浴室玻璃自爆了」。

原PO稱，由於當時太晚不想換房，他沒有即時通知酒店，「連澡都沒敢洗」，詎料翌日酒店職員指是他「撞爆」玻璃，要求他賠償1.8萬港元。

鋼化玻璃呈蝴蝶裂紋　酒店稱被住客「撞爆」

從相片見到，酒店浴室一塊坐地玻璃呈現「蝴蝶裂紋」，但仍保持形狀，未有碎裂。原PO表示，這塊玻璃是「鋼化玻璃」，他不可能撞破，「這玩意不一看就是自爆的蝴蝶裂紋嗎？真的是有口難辯……酒店非說我自己撞的，玻璃表面連劃痕都沒有，如果我真的能撞碎鋼化玻璃，我應該去練相撲了」。

原PO崩潰求助。（小紅書）
原PO崩潰求助。（小紅書）

住客慘呻「精神恍惚」求助

原PO又說，事件導致他「精神恍惚……懷疑人生……擔心後（害）怕」，遂發文求助：「求助，請問一下廣大網友這玩意怎麼辦？」

網友分析玻璃「自爆」還是「撞爆」

網友看過貼文震驚，不少人從相片分析玻璃是「自爆」還是被「撞爆」，「工程的小薯來了，個人認為看起來像自爆，不是人為，因為撞擊的時候應該中間會個很明顯的圈（我自己試過撞爆）」、「有標準蝴蝶紋，就是自爆的」、「這玩意真的會自己爆，我們社區開發商浴室配的品質不行，好多自爆的」、「撞擊中間是一個點，自爆中間是對稱的。可以找人鑒定」、「蝴蝶紋即強化玻璃有雜質，是酒店浴屏的問題。要據理力爭」、「如果沒有撞擊，可能是安裝問題，應力到一定程度，爆裂」、「肯定檢測不出來啊都只能各執一詞」、「具體是外力還是自爆其實很難說，一般來說房間裡的內部玻璃不大可能自爆……畢竟沒有晝夜溫差和陽光直射」。

亦有網友建議原PO找經理及以電郵向酒店母公司投訴，「酒店裝修存在安全隱患差點危及住店旅客的人身安全，報警」、「玻璃都有自爆的風險，你讓他證明是你砸的證據」、「這麼危險應該他們賠你才對啊……太離譜了」。原PO回覆留言表示，「現在在進行了，謝謝你」。

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文章授權轉載自《香港01》

小紅書 浴室 酒店 香港

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