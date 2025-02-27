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確診僅8個月…26歲漸凍症美女離世 曾稱：這個惡魔為何選中我

香港01／ 撰文：林芷瑩
漸凍症患者陳靜雯拍片稱，「我可能等不到春暖花開了」。（影片截圖）
漸凍症患者陳靜雯拍片稱，「我可能等不到春暖花開了」。（影片截圖）

確診漸凍症僅8個月的陳靜雯，2月22日離世，終年26歲。

在確診漸凍症後，陳靜雯曾表示「我不知道這個惡魔為何選中我」；今年1月，她曾向同患漸凍症的京東前副總裁蔡磊求助，但因其病情發展迅速，已不符合試藥條件，「我可能等不到春暖花開了」，只能看着自己的生命一點點流逝。

2月26日晚，陳靜雯的朋友在其社交媒體上發文稱「靜雯已於2月22日晚永遠地離開了我們」。

陳靜雯生於1998年，湖南懷化人。2023年12月，她感染甲型流感後，身體開始逐漸衰弱，上半身幾乎不能動，生活無法自理。2024年6月，她確診漸凍症，但病程的發展改變其容貌，嘴巴歪斜、眼睛一大一小、臉頰上的肉凹陷下去，因長期卧牀，陳靜雯的身體肌肉萎縮，原本身高160公分的她，體重只有70多斤（約35公斤）。

2024年11月，同患漸凍症的京東前副總裁蔡磊曾鼓勵陳靜雯要堅持抗凍。2025年1月18日，陳靜雯曾拍片稱，「從確診到現在，病情發展速度真的很快，快到我還來不及反應就快被它擊垮，生病之前的美好仿佛還在昨天，轉眼間就被病痛折磨到長臥病榻，我努力想和病毒鬥爭，但它日漸強大，而我卻日漸無力，看到母親自責難受我真的無比痛苦，我不知道這個惡魔為何選中我。最近身體情況越來越差，我已不知該如何向前堅持」。

1月27日，陳靜雯再拍片表示，因為認知的狹隘，導致之前她對漸凍症不夠了解，沒有早發現早治療，也沒有正確護理，後來慢慢了解該疾病，已不符合入組試藥條件，「我可能等不到春暖花開了」、「我只能看著自己的生命一點點流逝」。

延伸閱讀：

曾向蔡磊求助 26歲漸凍症美女未符試藥條件：可能等不到春暖花開

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文章授權轉載自《香港01》

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