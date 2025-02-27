總領館未接獲求助…郭富城妻子方媛米蘭被搶 華人：小偷專盯亞洲人

郭富城的妻子方媛26日（周三）發文稱，她在米蘭被搶去Dior手袋，向網友求教「還有機會找到嗎？」引發熱議。對此，中國駐米蘭總領館工作人員表示，未接到相關求助。也有米蘭華人提醒，小偷會專門盯著亞洲面孔，被搶財物找回來的可能性不大。

方媛在微博發出帖文稱，「剛到米蘭機場包就被搶了。提醒大家看管好自己的貴重物品，包里面有皮夾子和我所有的證件及銀行卡，還有一台相機，以及一些重要資料，還有機會找到嗎？」並附上2張手袋照片，IP定位顯示在米蘭馬爾彭薩機場。

消息曝光後，相關話題火速登頂微博熱搜榜，引發大量關注。看到方媛發文求助，網友紛紛建議：看看附近垃圾桶里是否有丟棄的錢包。方媛也在評論區回覆網民：已經報警了，還好手機放口袋裡了。

網友回應

「快找找附近垃圾桶，小偷有可能把值錢的東西拿走然後把證件和比較有辨識度的包扔垃圾桶。」 「基本上沒機會了，不過你可以試試去附近垃圾桶找一下，小偷一般偷了錢後證件會扔掉，找不到的話抓緊去大使館補辦證件。還有就是，抓緊用別人的手機給銀行打電話給你鎖卡。」 「先快凍結銀行卡吧，小心被盜刷。」 「附近垃圾桶找找就能找到證件幾率百分三四十。」 「大使館都提醒很多次了，去這些地方貴重物品一定要保管好，財不外露」

據陸媒報導，中國駐米蘭總領事館一工作人員回應方媛被搶事件表示，目前暫未接到求助訊息。其稱，若公民在海外遇到類似事件，可以先報警。

當地一名華人也表示，在米蘭或在整個歐洲旅行都要看好隨身物品，可能有小偷會專門盯著亞洲面孔，「因為亞洲面孔會帶比較多財物，在路上不要玩手機，也不要太晚在外面閒逛。」

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文章授權轉載自《香港01》