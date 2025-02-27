快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

大陸南航旅客遭廢棄針頭刺破手指出血 索賠10萬遭拒

香港01／ 撰文：林芷瑩
傅先生的食指被一枚廢棄針頭刺破流血。（影片截圖）
傅先生的食指被一枚廢棄針頭刺破流血。（影片截圖）

1月26日，旅客傅先生搭乘大陸南方航空CZ6928航班時，其食指被一枚廢棄針頭刺破，當場流血。他認為南航有嚴重疏忽和失職，要求賠償10萬元（人民幣，下同。約新台幣40萬元），但南航拒絕，並建議他循法律程序起訴。

新浪旗下消費者服務平台「黑貓投訴」介紹，1月26日，傅先生乘坐南方航空CZ6928航班，在飛行途中，當他將手伸入前排椅背置物袋取手機時，其食指被一枚裸露的廢棄注射器針頭刺穿。機艙服務員透露，這枚針頭疑似是上一位乘客使用後遺留下來，且未被及時清理。

落地後，傅先生深知不明針頭存在可能攜帶傳染病的巨大風險，便第一時間到醫院接受愛滋、乙肝、梅毒等多項傳染病篩查，但獲醫生告知，篩查全流程長達半年，期間他需要密切關注自身健康狀況。

傅先生稱，在就醫過程中，南航的工作人員並未有關心和慰問，也沒有告知他使用這枚針頭的乘客的健康情況，令他在精神上承受極大壓力。事發後，他陷入對傳染病感染的恐懼和擔憂之中，長時間的精神折磨讓他的心理狀態急劇惡化，最終被確診為中度抑鬱。

傅先生認為，南航在此次事件中存在嚴重的疏忽和失職，因此要求南航正式道歉，並賠償醫藥費、精神損失費等共計10萬元（約新台幣40萬元），同時負責他今後檢查和治療的相關費用。然而，南航拒絕傅先生的訴求，表示尊重他的選擇，並建議他循法律程序起訴。

《新聞晨報》報導，四川鼎尺律師事務所律師胡磊曾表示，若航空公司確實存在沒有及時清理機艙衛生的情況，造成旅客身體上的不適和後續一系列問題，航空公司應該承擔相應賠償責任。

延伸閱讀：

大陸吉祥航空航班提供過期食品 旅客棄千元賠償拒簽保密協議

酷航西安飛新加坡航班因機械故障返航 有旅客稱引擎失火

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸南航旅客遭廢棄針頭刺破手指出血 索賠10萬遭拒

1月26日，旅客傅先生搭乘大陸南方航空CZ6928航班時，其食指被一枚廢棄針頭刺破，當場流血。他認為南航有嚴重疏忽和失職，要求賠償10萬元（人民幣，下同。約新台幣40萬元），但南航拒絕，並建議他循法律程序起訴。

入群費高達15萬「京圈富少」教炒股 但是…有人虧600萬

頂著「京圈富少」、「頂級富二代」的抖音網紅王政源近日被推上風口浪尖。有投資者稱，王政源聲稱一位和某上市內部人員的「大哥」...

雙子塔直插雲霄 山東「棗莊曼哈頓」撞臉紐約紅了

山東棗莊市鳳鳴廣場的雙子塔近來在社交媒體紅了，網友給它取名「棗莊曼哈頓」，陽光照耀下的壯麗景象宛如置身於美國紐約曼哈頓，...

師生戀媽媽超看好！23歲男大生「娶班導」 趕進度當新手爸媽

未成年學生心智尚在發展，和老師發展親密關係可能會影響認知，或存在權勢逼迫的情況，社會風氣並不認同師生戀，不過中國大陸一位媽媽倒是相當支持兒子的師生戀情，甚至超級喜歡女方。

強迫體驗分娩痛3小時！男友電到「腸壞死」要切除 女友慘了

要學會體諒不一定要經歷相同痛楚！大陸1名女生希望男友體會女性生育痛苦，令他婚後對妻子好些，於是與家人強迫男友在訂婚前進行3小時的「分娩痛楚體驗」，並親手用月子中心的分娩體驗儀器以最大電流連續刺激他的腹部。

陸江蘇6小孩放煙火點燃大樓 損壞捕魚網具價值約1600萬元

陸媒《大風新聞》報導，2月23日，江蘇鹽城市濱海縣濱海港鎮6名小學生點燃煙火後，塞進大樓的門縫，導致大樓着火。當地漁民表示，他們存放的捕魚網具付之一炬，損失約400萬（人民幣，下同。約新台幣1600萬元），之後將正式起訴這6名孩子的監護人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。