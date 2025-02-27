師生戀媽媽超看好！23歲男大生「娶班導」 趕進度當新手爸媽

未成年學生心智尚在發展，和老師發展親密關係可能會影響認知，或存在權勢逼迫的情況，社會風氣並不認同師生戀，不過中國大陸一位媽媽倒是相當支持兒子的師生戀情，甚至超級喜歡女方。

根據《瀟湘晨報》報導，中國大陸一名42歲婦女日前發布兒子的結婚照，並配文「兒子把班主任娶回家是什麼樣的體驗」，引發網友熱烈討論。

原來原PO兒子今年23歲，就讀大學時愛上班導，兩人年齡僅差3歲，經歷1年多的追求後兩人交往。原PO對於兒子的「師生戀」表示支持，而且非常喜歡女方，甚至表示自己何德何能擁有這麼好的兒媳婦。

這對情侶最終步入婚姻，且在今年2月生下一名女嬰，兩人身分轉換為新手爸媽，42歲的原PO也成為年輕阿嬤。

然而「師生戀」仍引起不小的質疑聲浪，許多網友指責有違道德，不過也有人認為只有3歲的差距，兩人很般配。