快訊

台股下跌349點收23,053點 台積電下挫20元收1,040元

不滿川普太針對！加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙

就差七天！他賣房疏忽這細節 400萬免稅額飛了

師生戀媽媽超看好！23歲男大生「娶班導」 趕進度當新手爸媽

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名男子和大學班導結婚生子。示意圖／ingimage
中國大陸一名男子和大學班導結婚生子。示意圖／ingimage

未成年學生心智尚在發展，和老師發展親密關係可能會影響認知，或存在權勢逼迫的情況，社會風氣並不認同師生戀，不過中國大陸一位媽媽倒是相當支持兒子的師生戀情，甚至超級喜歡女方。

根據《瀟湘晨報》報導，中國大陸一名42歲婦女日前發布兒子的結婚照，並配文「兒子把班主任娶回家是什麼樣的體驗」，引發網友熱烈討論。

原來原PO兒子今年23歲，就讀大學時愛上班導，兩人年齡僅差3歲，經歷1年多的追求後兩人交往。原PO對於兒子的「師生戀」表示支持，而且非常喜歡女方，甚至表示自己何德何能擁有這麼好的兒媳婦。

這對情侶最終步入婚姻，且在今年2月生下一名女嬰，兩人身分轉換為新手爸媽，42歲的原PO也成為年輕阿嬤。

然而「師生戀」仍引起不小的質疑聲浪，許多網友指責有違道德，不過也有人認為只有3歲的差距，兩人很般配。

戀愛 班主任 結婚

延伸閱讀

愛上國小女學生 補習班老師「把持不住出手3次」遭起訴

不倫牽手被拍照？大學已婚院長傳師生戀 積極助女博士生拿教職遭爆料

廣西爆多起高中師性侵案！偽裝師生戀、誘騙學生 通報卻含糊稱違反師德

女大生狂戀「不帥又胖胖」的老師、連作夢都會笑 跟騷判拘役40日

相關新聞

師生戀媽媽超看好！23歲男大生「娶班導」 趕進度當新手爸媽

未成年學生心智尚在發展，和老師發展親密關係可能會影響認知，或存在權勢逼迫的情況，社會風氣並不認同師生戀，不過中國大陸一位媽媽倒是相當支持兒子的師生戀情，甚至超級喜歡女方。

強迫體驗分娩痛3小時！男友電到「腸壞死」要切除 女友慘了

要學會體諒不一定要經歷相同痛楚！大陸1名女生希望男友體會女性生育痛苦，令他婚後對妻子好些，於是與家人強迫男友在訂婚前進行3小時的「分娩痛楚體驗」，並親手用月子中心的分娩體驗儀器以最大電流連續刺激他的腹部。

陸江蘇6小孩放煙火點燃大樓 損壞捕魚網具價值約1600萬元

陸媒《大風新聞》報導，2月23日，江蘇鹽城市濱海縣濱海港鎮6名小學生點燃煙火後，塞進大樓的門縫，導致大樓着火。當地漁民表示，他們存放的捕魚網具付之一炬，損失約400萬（人民幣，下同。約新台幣1600萬元），之後將正式起訴這6名孩子的監護人。

美籍滑雪運動員谷愛凌曾拿北京體育局1億8800萬元訓練經費 報導一出隨即刪除

2月25日，財新網以《谷愛淩訓練經費列入財政預算引關注 年金額超過4700萬元（約新台幣1億8800萬元）》為標題披露，北京市體育局曾給美籍滑雪運動員谷愛凌4700萬元（人民幣，下同。約新台幣1億8800萬元）訓練經費，引發熱議，相關報導隨即遭刪除。

北京游泳網紅踩冰落水溺亡 知情人：他曾告訴圍觀者不要冒險救他

陸媒《上游新聞》報導，經常在北京永定河大橋下游泳的網紅博主「永定河游泳的螞蟻」不幸溺亡。有知情人透露，螞蟻於2月10日在永定河大橋踩冰落水，嘗試自救30分鐘後無果後溺亡，他還曾告訴圍觀的人不要下來冒險救他。

麻將打一半吵起來！男爭執後心臟病亡 牌友負7%責任判賠28萬

中國大陸陝西省發生一起在麻將館爭執引發的悲劇，一名王姓男子在去年4月邀史姓友人一起到麻將館打麻將，期間因金錢問題引發糾紛，事後王男突發心臟病昏迷，送醫不治身亡。王男家屬針對此事決定提告史男和麻將館老闆，求償死亡賠償金、50%喪葬費和精神賠償，共計47萬餘人民幣（約新台幣212萬），法院審理後判賠6.2萬人民幣（約新台幣28萬元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。