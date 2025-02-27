師生戀媽媽超看好！23歲男大生「娶班導」 趕進度當新手爸媽
未成年學生心智尚在發展，和老師發展親密關係可能會影響認知，或存在權勢逼迫的情況，社會風氣並不認同師生戀，不過中國大陸一位媽媽倒是相當支持兒子的師生戀情，甚至超級喜歡女方。
根據《瀟湘晨報》報導，中國大陸一名42歲婦女日前發布兒子的結婚照，並配文「兒子把班主任娶回家是什麼樣的體驗」，引發網友熱烈討論。
原來原PO兒子今年23歲，就讀大學時愛上班導，兩人年齡僅差3歲，經歷1年多的追求後兩人交往。原PO對於兒子的「師生戀」表示支持，而且非常喜歡女方，甚至表示自己何德何能擁有這麼好的兒媳婦。
這對情侶最終步入婚姻，且在今年2月生下一名女嬰，兩人身分轉換為新手爸媽，42歲的原PO也成為年輕阿嬤。
然而「師生戀」仍引起不小的質疑聲浪，許多網友指責有違道德，不過也有人認為只有3歲的差距，兩人很般配。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言