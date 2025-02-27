強迫體驗分娩痛3小時！男友電到「腸壞死」要切除 女友慘了

要學會體諒不一定要經歷相同痛楚！大陸1名女生希望男友體會女性生育痛苦，令他婚後對妻子好些，於是與家人強迫男友在訂婚前進行3小時的「分娩痛楚體驗」，並親手用月子中心的分娩體驗儀器以最大電流連續刺激他的腹部。體驗結束後男友腹部硬脹、嘔吐不止，甚至出現小腸壞死，需切除部份小腸。而男友家人得知真相後，氣得取消訂婚儀式，並決定起訴女生一家人。女子得不償失，頓失姻緣之外，還背上官司。

綜合大陸媒體報導，河南1名女子在微博發帖指，她與男友即將訂婚，趁男友在她家暫住時，她的母親及經營月子中心的姐姐建議她對男友進行「婚前試驗」，帶男友去體驗分娩痛，美其名曰要男方體驗女子痛苦，婚後才會對妻子好。她表示男友原本非常排斥體驗模擬分娩，奈何她母親執意堅持，而男友為了娶妻也咬牙同意。

親手給男友調至「最痛級別」

原PO透露，分娩痛楚體驗是在姐姐經營的月子中心進行，中心設有分娩體驗模擬設備，可透過貼片電極貼在腹部，再調節電流刺激，從0級至最高12級逐步增強模擬分娩痛。她表示整個過程都是她親自操作，共維持了約3小時，前90分鐘為逐級增強，之後的90分鐘就一直維持在最高級別12級疼痛狀態。

原PO表示，男友被綁在椅上，從第8級開始呼喊掙扎，10級時又哭又罵，去到第12級時就只能不斷劇烈呼吸。不過樓主未有理會男友的「求饒」，而是繼續強制操作。到體驗結束後，她與姐姐鬆開男友，但他已經渾身被汗水浸透，虛脫無力，且腹部硬得像「木板」，甚至當晚嘔了整夜，「彷彿把腸子的東西都吐出來了」。她表示姐姐安排理療師為她男友按摩腹部，而男友2日後情況稍稍恢復才回家，不過仍持續出現腹痛。

稱希望男友婚後懂得體諒妻子

原PO表示，她曾向男友解釋她與家人不是故意折磨他，「只是希望讓他能夠體會到未來妻子為他付出的辛苦，女性未來生育的時間和痛苦，其實是大大超過他所承受的」。

男友小腸壞死需開刀

約1周後，原PO收到男友母親電話，對方指男友腹痛情況惡化需送院治療，結果診斷為小腸壞死，需進行手術切除部份小腸，現時由男友父親及2個姐姐在旁照顧。而男友母親得知真相後更氣得直接取消訂婚儀式，警告原PO不要再見男友，並表示已準備好控告她一家人。

稱曾意外踢傷男友

有網友好奇原PO男友為何會在體驗分娩痛後出現小腸壞死，原PO留言指「具體的還要醫生或者司法鑒定」，但解釋她在家練習跆拳道時踢到男友小腹，或許腸道出現內傷，之後男友又被帶去體驗分娩痛，而儀器電流持續刺激可能令腸道傷勢加重。

不少網友都留言斥責原PO，甚至把她罵到把帖文刪走，「一家神經病！」、「人家已經痛得不行了還不許人家結束，還把他綁起來了3個小時」、「體驗一下未嘗不可，可體驗3小時你當是玩呢？」、「支持男友起訴」。

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文章授權轉載自《香港01》