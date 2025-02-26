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陸江蘇6小孩放煙火點燃大樓 損壞捕魚網具價值約1600萬元
陸媒《大風新聞》報導，2月23日，江蘇鹽城市濱海縣濱海港鎮6名小學生點燃煙火後，塞進大樓的門縫，導致大樓着火。當地漁民表示，他們存放的捕魚網具付之一炬，損失約400萬（人民幣，下同。約新台幣1600萬元），之後將正式起訴這6名孩子的監護人。
報導指2月23日，江蘇鹽城江蘇鹽城一名漁民馮先生表示，一場發生在招商大樓的火災，將他們家的捕魚網具幾乎全部燒毀。據警方提供的CCTV畫面顯示，2月23日，6名小孩在大樓外玩耍，雖然大門已鎖，但小孩仍然通過門縫將炮扔了進去，導致火警。
據馮先生介紹，捕海魚的網具都是塑料所製，屬於易燃物，而他們家與另外2家的網具幾乎付之一炬，損失加起來約有400萬元（約新台幣1600萬元）。
馮先生補充，6個孩子都是小學生，年齡是11歲到13歲，但他們的監護人都沒有主動聯繫受害者。馮先生等人正在等待消防出具火災事故認定報告，以正式起訴孩子的監護人。
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文章授權轉載自《香港01》
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