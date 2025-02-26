郭富城妻子方媛在米蘭被搶手袋 急貼圖發文求助：還有機會找到嗎？
郭富城的妻子方媛26日（周三）發文稱，她在米蘭被搶去手袋，向網友求教「還有機會找到嗎？」
2月26日，郭富城的妻子方媛發布微博，表示：「剛到米蘭包被搶了，提醒大家看管好自己的所有貴重物品，包裡面有皮夾子和我所有的證件及銀行卡，還有一台相機，以及一些重要資料。還有機會找到嗎？」
網友紛紛回應稱：「先報警」、「看看附近垃圾桶裡是否有丟棄的錢包」、「在外要注意安全啊」。
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文章授權轉載自《香港01》
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