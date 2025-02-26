美籍滑雪運動員谷愛凌曾拿北京體育局1億8800萬元訓練經費 報導一出隨即刪除

陸媒《上游新聞》報導，經常在北京永定河大橋下游泳的網紅博主「永定河游泳的螞蟻」不幸溺亡。有知情人透露，螞蟻於2月10日在永定河大橋踩冰落水，嘗試自救30分鐘後無果後溺亡，他還曾告訴圍觀的人不要下來冒險救他。

2025-02-26 14:20