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美籍滑雪運動員谷愛凌曾拿北京體育局1億8800萬元訓練經費 報導一出隨即刪除

香港01／ 撰文：許祺安
谷愛凌。（微博＠青蛙公主愛凌）
谷愛凌。（微博＠青蛙公主愛凌）

2月25日，財新網以《谷愛淩訓練經費列入財政預算引關注 年金額超過4700萬元（約新台幣1億8800萬元）》為標題披露，北京市體育局曾給美籍滑雪運動員谷愛凌4700萬元（人民幣，下同。約新台幣1億8800萬元）訓練經費，引發熱議，相關報導隨即遭刪除。

「財新網」援引北京市體育局數據顯示，該局2023年曾為谷愛凌撥款4737.9萬元（約新台幣1億8951.6萬元），2024年曾為朱易撥款145萬元（約新台幣580萬元）。

北京市體育局官網顯示，該局2025年總預算約為1.91億元（約新台幣7.64億元），194個項目預算中包括冬季運動管理中心的「優秀運動員訓練比賽保障經費」達4814.8萬元（約新台幣1億9259.2萬元），該項目至少由2個人使用。

官網寫到，2022北京冬奧會金牌得主谷愛凌、花式滑冰名將朱易與北京體育局簽約，繼續代表北京出賽並力爭在2026年米蘭冬奧取得佳績。消息引發熱議後，北京市體育局昨天將預算案中提及谷愛凌、朱易的描述刪除。

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文章授權轉載自《香港01》

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