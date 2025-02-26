麻將打一半吵起來！男爭執後心臟病亡 牌友負7%責任判賠28萬

中國大陸陝西省發生一起在麻將館爭執引發的悲劇，一名王姓男子在去年4月邀史姓友人一起到麻將館打麻將，期間因金錢問題引發糾紛，事後王男突發心臟病昏迷，送醫不治身亡。王男家屬針對此事決定提告史男和麻將館老闆，求償死亡賠償金、50%喪葬費和精神賠償，共計47萬餘人民幣（約新台幣212萬），法院審理後判賠6.2萬人民幣（約新台幣28萬元）。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，王男、史男去年4月相約到麻將館打麻將，過程中王男認為自己有個「暗槓」，但史男未支付相應金額，遭到史男否認，接著引發口角。兩人雖然沒有進一步上演肢體衝突，也沒有互相辱罵，經旁人勸和後，雙方坐下來打算繼續時，王男突然昏迷倒地，緊急送醫後已無呼吸心跳，宣告不治。

事後，王男家屬將史男及麻將館老闆荊男告上法院，要求雙方賠償死亡賠償金、50%喪葬費及精神撫慰金，合計47萬餘人民幣（約新台幣212萬）。法院審理後認為，王男的死因主要是自身心臟病所致，雙方爭執只是誘發因素，況且史男也不知道王男過去有心臟病史。

法院審理後，考量到王男的死亡與史男存在間接因果關係，因此史男需承擔次要責任，應負擔7%賠償，共計6.2萬人民幣（約新台幣28萬元）。至於麻將館老闆荊男在王男、史男爭吵時曾經試著勸和，也在王男發病倒地後緊急聯繫救護車，盡到救助的義務，沒有過錯責任，故無須賠償。