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21周胎兒小腳「掉出來」！媽媽硬撐1個月 奇蹟早產兒出生僅750克

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名孕婦懷胎25周生下僅750克的「超早產兒」。示意圖／ingimage
中國大陸一名孕婦懷胎25周生下僅750克的「超早產兒」。示意圖／ingimage

每個新生兒的誕生都是相當不容易的事，中國大陸一名孕婦懷胎21周時發現寶寶的腳伸出子宮，努力多撐了1個月才生下這名「超早產兒」，幸好經過醫護團隊照料，寶寶順利長大、健康出院。

根據江蘇廣播電視總台《荔枝新聞》報導，江蘇一名懷胎21周的孕婦羊水滲漏，經檢查發現雖然羊膜囊沒破，但子宮裡寶寶的腳已經踹在媽媽的陰道裡了，這種情況下所有保胎藥物都已不適用，隨時有流產風險。

經過醫療團隊小心照料，該孕婦又再多撐了一個月，在懷胎25周又1天時產下僅750公克的「超早產兒」。醫生表示，這起案例可說是個奇蹟，羊膜囊始終沒有破裂，甚至到分娩時，也是連著羊膜囊帶著寶寶一起接生出來的，減少寶寶顱內出血的風險。

這名奇蹟超早產兒在醫院住了93天，經過醫護人員精心呵護，寶寶順利長到9.6公斤，健康出院。

雖然現在醫療科技發達，但早產仍有風險，醫生建議有早產病史的孕婦在懷孕16周後，每兩周做一次宮頸檢查，以便及時排查問題。

嬰兒 孕婦 懷孕 接生 早產

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