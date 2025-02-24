少年遭眼鏡蛇「素貞環蛇」咬險無命 進加護病房1個月、換血5次才救回

有人會飼養蛇作為寵物，但要小心「引蛇入屋」。一名少年去年在網上用數百元，購買了一條以《白蛇傳》女主角白素貞命名的「素貞環蛇」，屬新發現的眼鏡蛇科環蛇屬毒蛇。他被咬傷後患上持續性神經系統併發症及嚴重橫紋肌溶解症，入院深切治療部（ICU）救治近一個月，進行5次俗稱「換血」的血漿置換後才康復。

香港中毒控制中心去年接獲70宗被蛇咬的求診個案，當中有5宗是被非本地寵物蛇咬傷，3宗屬嚴重個案。中心指，由於香港有可能缺乏非本地蛇的抗蛇毒血清，建議市民不要從網上購買毒蛇，尤其非本地毒蛇。

遭咬傷少年患上持續性神經系統併發症及嚴重橫紋肌溶解症

中毒治療中心顧問醫生王紹明指，去年香港一名少年在網上用數百元購買了一條來自中國大陸的素貞環蛇（學名：Bungarus suzhenae），在7月被咬傷，從而患上持續性神經系統併發症，眼臉近乎完全下垂，持續流口水，全身肌肉無力，並出現嚴重的橫紋肌溶解症等。該個案隨後入院，需插管兩星期接受機械通氣治療。

王紹明指，由於素貞環蛇是2021年才確認的新物種，全世界都未有針對該品種的血清，醫院僅能向他反覆注射大量類近的抗蛇毒血清，及進行5次血漿置換。最終該個案在深切治療部留醫近一個月，才康復出院。

資料顯示，素貞環蛇一種陸生劇毒蛇，隸屬於眼鏡蛇科環蛇屬。有學者2015年在雲南省盈江縣進行野外調查時被咬傷，因臨床表現與相似的銀環蛇的咬傷狀況不同，因此懷疑為不同物種。至2021年中國學者確定其為一新物種，並以中國民間傳說人物、《白蛇傳》女主角白素貞命名，是首個中國學者命名的環蛇屬物種。

蛇類愛好者遭疑莽山烙鐵頭蛇咬 在深切治療部留醫半個月

此外，亦有蛇類愛好者去年被一條報稱是莽山烙鐵頭蛇的2公尺長寵物蛇咬傷右手掌。其後該個案的右手至上胸逐漸腫脹、呈現瘀斑，水泡位置亦不斷滲血，血液更無法凝結。醫院向他反覆注射大量抗蛇毒血清，並施以3次血漿置換。最終該個案在深切治療部留醫半個月，凝血功能才緩解，康復出院。

王紹明指，過去兩年，香港共有6宗被非本地寵物蛇咬傷而到公立醫院求診的個案，這些蛇分別來自北美洲、南歐、非洲和中國大陸。他指，由於香港或缺乏非本地毒蛇的抗蛇毒血清，建議市民不要從網上或不明管道購買毒蛇，尤其是非本地毒蛇。

去年收5325宗中毒諮詢個案 近5年最多

香港中毒控制中心去年共收到5,325宗中毒諮詢個案，按年增近一千宗個案，是自2020年以來最多。在去年收到的諮詢中，有43%是懷疑自殘，11%為濫藥個案，11%為非故意損傷，7%為被昆蟲或動物咬傷。死亡個案共達33宗。

醫管局總監謝萬里指，去年收到的中毒諮咨詢個案較往年多，或因疫情後物流復常，市民較之前更容易網購藥物等產品。他指，會再觀察中毒個案走勢，希望可以向物流公司、政府部門等提出中毒控制建議。

延伸閱讀：

蛇運當頭？澳州男在家中後院發現毒蛇 專家到場活捉102條都嚇親

雲南鳳慶首次記錄到食蟹獴 能把蛇當飯食被稱「毒蛇剋星」

文章授權轉載自《香港01》