港男3年爽中2次六合彩三獎！獎金近200萬 自曝中獎過程一模一樣

運氣降臨時，可能隨便投注買六合彩都中完又中！有港男近日在網上發文分享中六合彩的經歷，並上傳照片作證，指3年間曾中了2次三獎，因屬複式投注，故總共中了7個三獎，而他透露2次共花了5,000元（港元，下同，約新台幣2萬1千元）投注，合共贏得逾45萬元（約新台幣190萬元）獎金，真的可說是「天降橫財」！

原PO自爆2次都是在飲酒前投注，翌日醒來在宿醉中對彩票，即發現中了獎，而其幸運經歷令不少網友大表羨慕，紛紛表示「我也想中一下」、「何時換我中」。

喝酒前投注 宿醉中對號碼證中獎

該名幸運港男在社交平台Threads發文分享10多年前中過2次六合彩三獎的經歷。他表示，以前甚是熱衷於投注六合彩，並分別於2012年10月及2015年9月各中過約20萬元獎金，並笑言2次投注六合彩也是在喝酒前，翌日宿醉中對彩票號碼，結果發現中獎。

原PO透露，2012年10月時花了3,000元投注六合彩，翌日發現「原來差一個字中頭獎」，當時頭獎有3,000萬，而他自行選取號碼，「因為選了9個號碼，中了4個所以是三獎」，贏得約26萬元獎金。2015年9月，他改為投注電腦選號，花了2,000元，「第二早上起床又是三獎，不過這次電腦選號只中了8個字，所以只拿到3個三獎」，並贏得約19.6萬元獎金。

往後投注沒再中大獎：我的財運沒了

從原PO上傳的2張「派彩及兌現記錄」照片可見，他3年內2次中三獎，共贏得約45.6萬元，而照片中還有大捆現金。

原PO又指，他隨後的3年也不時投注六合彩，但自2019年起就戒掉這個習慣，而對上2次超過1億獎金的時期，他也有投注少許，可惜均未中獎，「哪知道只中了那3個字，剩下的財運全沒了」。

網友好奇原PO如何使用獎金

貼文引起網友熱烈討論，許多人表示羨慕，也有不少人好奇原PO如何使用這兩筆獎金，並詢問：「有沒有捐錢做善事？」、「那時候的錢怎麼用？」、「有沒有存起來，還是買了什麼特別的東西？」原PO回應說，首次中獎後，他花了數萬元請了很多朋友吃飯，「那時候真的很大方，請吃飯都花了30,000元。不過那次人很多，兩三下就花光了。」而第二次中獎時，他則表示「好像捐了一些錢」。

善心網友中獎後派飯給長者

另有網友就分享自己的中獎經驗，亦有人中過三獎贏得數萬元，決定用以行善，於深水埗某長期向基層人士義贈飯菜的餐廳訂購餐點送飯給長者，「橫財，再加上六合彩是香港人集氣的錢，當然用好運的錢去用另一個方式回饋香港人，看到爺爺奶奶吃得開心，都好開心」；而他的善舉亦獲網友讚揚。

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文章授權轉載自《香港01》