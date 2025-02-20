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客人內用加滿「5匙辣椒」 老闆不滿怒報警：賺沒多少錢

聯合新聞網／ 綜合報導
部分小吃店都會提供多種調味料，免費供應給顧客。示意圖／ingimage
部分小吃店都會提供多種調味料，免費供應給顧客。示意圖／ingimage

餐廳用餐，桌邊調味料竟然要收費？大陸江蘇淮安近日傳出，有顧客在涼皮內加了5匙辣椒醬，老闆竟氣到直接報警。進一步了解才得知，原來是老人家看不慣食材被浪費，出於氣憤才會做出如此極端之反應，事後雙方也在警察局達成和解。

根據大陸媒體報導，日前一位顧客到店裡點了一份涼皮，並加入5匙辣椒，沒想到卻引發老闆不滿，直接報警。事後店家解釋，「涼皮9塊錢一碗，照這樣的吃法店家肯定會虧錢，本身就已經沒賺多少錢了，老人家看了一時也無法掌控著自己的情緒。」

內容曝光後，不少網友認為店家的做法太過極端，「這樣不放辣椒的是不是要退錢？」、「你可以賣19元啊！或者辣椒一塊錢一勺」、「像我這種超級愛吃辣跟醋的人，會不會被趕出來」、「只能說老闆的辣椒不夠辣」、「想留住回頭客，店家要大氣點，少賺點錢，沒虧本就行」。

不過也有人支持老闆，「關鍵是那位客人有吃完嗎？若沒吃，那確實是客人的不是」、「以後桌子上放辣椒一定要標示清楚，不能超過幾勺、超過要收費多少。」

辣椒 餐廳

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