加料？餃子店女員工出餐區剪指甲遭罵爆 業者哀回：高抬貴手

餐廳員工在店內剪指甲無疑影響食客對食物安全的信心，紮根觀塘7年的餃子店「餃子爺爺」近日有女員工在店內剪指甲，被人拍下照片放上網公審，事件引來熱議，網友批評行為噁心，「不明白為什麼要在家以外的地方剪指甲，急得不能回家才剪」。

「餃子爺爺」觀塘分店溫姓負責人回覆《香港01》查詢時就事件致歉，指出涉事員工所站位置屬外賣包裝位，當時營業時間將要結束，並無任何食品和外賣需要包裝。當時照片拍攝者有即場反映，他們已即時訓斥及承諾加強培訓，對於照片仍於網上社交平台被惡意傳播深感無奈，他期望「高抬貴手，給予我們員工改善的機會」。

近日網上多個社交平台流傳兩張照片，配文寫道「容許員工在出餐位剪指甲，觀塘餃子爺爺還真有點料」。照片可見，有名戴著口罩的女子站在收銀及出餐位置聚精會神地剪指甲，廚房內有2名女工專注工作，未有發現或制止女子行為。

網友：當眾剪指甲同挖鼻屎無分別

網友留言指責在公眾地方剪指甲的人缺德，「其實真的很X不明白+討厭別人在家以外的地方剪指甲，其實是什麼心態？」、「覺得當眾剪指甲和當眾挖鼻孔沒分別，還是把部份身體組織當著別人面前弄出來，既然不會當眾挖鼻孔，那麼為什麼要剪指甲，是有需要都上廁所做了好嘛」、「剪指甲證明『員工注重乾淨又衛生』」。

不過有網友指出，「我一直擺在袋，生倒刺/突然斷甲也可以急救到，如果不是會在意全日」。此外，有網友分享噁心經歷，「當年我就是這樣中過，去買奶茶看見大嬸剪指甲，還要跟她買奶茶喝，結果喝下就真的喝到指甲」。

「餃子爺爺」：已訓斥涉事員工 盼給予改善機會

「餃子爺爺」觀塘分店溫姓負責人回覆《香港01》查詢時承認，照片中的女子是觀塘分店員工，涉事員工所站位置屬外賣包裝位，當時營業時間將要結束，並無任何食品和外賣需要包裝，「但我們知道這並不是藉口，員工做出不當行為」，他就此致歉。

負責人續說，當時拍攝照片者有即場向他們反映情況，他已即時道歉並承諾作出改善，對於照片仍於網上社交平台被惡意傳播深感無奈。他指出，事件對觀塘分店生意未有造成影響，「餃子爺爺」在觀塘紮根7年，街坊得悉事件後，「願意給我們改善的機會，賦予支持和肯定」。

「餃子爺爺」：分店員工緊張失言 回應其他傳媒查詢產生誤會

對於有報導轉述觀塘分店員工的回覆稱，涉事剪指甲的女子並非員工，負責人解釋，當時接聽電話的女員工不精通廣東話，得悉對方是記者後，「緊張失言」，指出只是「溝通上有誤會」，他強調「員工失言，不能代表公司立場」。

此外，「餃子爺爺」曾在fb群組「X官塘老母群組」的公審帖文下回應事件，指出已訓斥涉事員工及加強培訓，「希望高抬貴手，給予我們員工改善的機會」，「餃子爺爺」承諾「今後會做得更加好，感謝觀塘街坊對本小店7年多的支持」。

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文章授權轉載自《香港01》