快訊

總預算案、財劃法 立院今送總統與行政院咨請公布

台南市警局發布14名中高階警官人事 三線一星警官異動

疑助王大陸竄改體位躲兵役 3仲介業者裁定羈押禁見

金價飆升？網購詐騙？哈爾濱女花26萬網購100克黃金 竟收到一卷衛生紙

香港01／ 撰文：許祺安
女子收到一卷廁紙。新黃河
女子收到一卷廁紙。新黃河

陸媒《新黃河》報導，哈爾濱一名女子花6.5萬元（人民幣，下同。約新台幣26萬元）網購了100克黃金，誰知竟收到一卷衛生紙。

春節期間金價飆升，哈爾濱一名盛姓女子也在網上購買了100克金條，花費了6.5萬元（約新台幣26萬元）。盛女士表示，此前也在涉事商鋪購買過幾次黃金，但這次收到的快遞卻是一卷衛生紙。

盛女士找到商家客服反應事件，對方表示，是發貨部門的問題，需要核實。女子再次追問，商家客服分別用了「老闆在打官司」「等領導反應」等回覆，其間，客服還曾表示衛生紙是「贈品」，「打包的時候忘記放進去了」。

報導指，由於女子並未確認收貨，所以保住了本金6.5萬（約新台幣26萬元），但因金價上漲造成的約4000元（約新台幣1.6萬元）損失，無人承擔。

2月18日，淘寶客服回應事件稱，已申請提級辦理，會有相關專家24小時內聯繫消費者本人，出具解決方案。

有業內人士分析，商家故意根據黃金的走勢來決定是否發貨，其實是一種違背誠信原則的經營行為，相關的市場監管部門可以據此進行調查和處理。

延伸閱讀：

土豪攜280萬金條打造一公斤黃金鍋 店主親測打邊爐：導熱性更好

拐賣大陸男星王星的團夥成員據報全部被捕 泰國稱將依法處置

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

金價飆升？網購詐騙？哈爾濱女花26萬網購100克黃金 竟收到一卷衛生紙

陸媒《新黃河》報導，哈爾濱一名女子花6.5萬元（人民幣，下同。約新台幣26萬元）網購了100克黃金，誰知竟收到一卷衛生紙。

曾拍片預言死亡！大陸26歲網紅王子墨車禍過世 網友悼：死前還在直播

大陸河北唐山的網紅王子墨18日因車禍去世，得年26歲。在事前2小時他還在直播，由於他曾拍攝過影片稱「閻王要我3點來，我2點就到」，也稱拍穿越時空的騙稱自己會死於車禍，許多網友因此難過表示「一語成讖，話真的不能亂說」。

多虧撞了她…湖南男經常探病日久生情 娶回小13歲的她

兩年前意外發生的一次車禍，竟然促成了一段奇緣。湖南益陽一名1989年出生的男子，兩年前開車撞倒了一個2002年出生的女生...

躺著也有錢！陸百萬網紅「日賺135萬」 怒嗆黑粉：罵聲大賺越多

陸媒《現代快報》報導，中國大陸坐擁487萬粉絲的短影音平台博主顧茜茜在直播時，稱自己「日入30萬」（人民幣，下同，約新台幣13...

香港「殘廁激戰」壞壞聲響徹街頭 大媽走近霸氣KO笑翻全網

「壞壞」也要注意地方！香港網絡瘋傳1段「旺角殘廁壞壞」影片，指旺角花園街殘障廁所（殘廁）傳出疑似「性交」聲音，而且相當嘈吵響徹附近範圍，有大媽看不下去，上前敲門要求降低聲量，「小聲點啊！好吵啊！」，現場圍觀人士隨即發出陣陣笑聲。

山西少女連吃6年塑膠袋 胃痛就醫…取出1公斤碎屑

山西有一名少女因罹患異食癖，從12歲開始會把塑膠袋吃下肚，直到她18歲時因腹痛難耐就醫，醫師從她腹中取出重達1公斤的塑膠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。