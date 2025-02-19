金價飆升？網購詐騙？哈爾濱女花26萬網購100克黃金 竟收到一卷衛生紙

陸媒《新黃河》報導，哈爾濱一名女子花6.5萬元（人民幣，下同。約新台幣26萬元）網購了100克黃金，誰知竟收到一卷衛生紙。

春節期間金價飆升，哈爾濱一名盛姓女子也在網上購買了100克金條，花費了6.5萬元（約新台幣26萬元）。盛女士表示，此前也在涉事商鋪購買過幾次黃金，但這次收到的快遞卻是一卷衛生紙。

盛女士找到商家客服反應事件，對方表示，是發貨部門的問題，需要核實。女子再次追問，商家客服分別用了「老闆在打官司」「等領導反應」等回覆，其間，客服還曾表示衛生紙是「贈品」，「打包的時候忘記放進去了」。

報導指，由於女子並未確認收貨，所以保住了本金6.5萬（約新台幣26萬元），但因金價上漲造成的約4000元（約新台幣1.6萬元）損失，無人承擔。

2月18日，淘寶客服回應事件稱，已申請提級辦理，會有相關專家24小時內聯繫消費者本人，出具解決方案。

有業內人士分析，商家故意根據黃金的走勢來決定是否發貨，其實是一種違背誠信原則的經營行為，相關的市場監管部門可以據此進行調查和處理。

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文章授權轉載自《香港01》