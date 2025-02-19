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曾拍片預言死亡！大陸26歲網紅王子墨車禍過世 網友悼：死前還在直播

香港01／ 撰文：許祺安
大陸河北唐山的網紅王子墨18日因車禍去世，得年26歲。（抖音截圖）
大陸河北唐山的網紅王子墨18日因車禍去世，得年26歲。（抖音截圖）

大陸河北唐山的網紅王子墨18日因車禍去世，得年26歲。在事前2小時他還在直播，由於他曾拍攝過影片稱「閻王要我3點來，我2點就到」，也稱拍穿越時空的騙稱自己會死於車禍，許多網友因此難過表示「一語成讖，話真的不能亂說」。

據陸媒報導，王子墨因為喝酒，所以坐在副駕駛，由一名未飲酒的女子駕車，不過該駕駛因為沒來得及避讓大貨車發生車禍，王子墨事發後送醫傷重不治，而王子墨的遺體送到唐山市灤南縣殯儀館，也在網上證實死訊。

據了解，王子墨因為在直播中推廣唐山方言，加上其豪爽以及幽默性格，在多個直播平台都擁有數十萬粉絲，如今噩耗一出，好友更難過表示「他是家中獨子」，十分擔憂其家中狀況。

許多網友回憶，王子墨因為酷愛喝酒，時常拍攝要「戒酒」的影片，也會記錄鄉村生活，和母親的互動。此前也有拍過片勸導大家不要酒駕，此次意外發生前，王子墨先是直播到凌晨1時，喝酒到3、4點，後於凌晨5點返家，他也遵守不酒駕的規定，坐在副駕駛座，但遺憾仍舊發生。

另外，值得關注的是王子墨也是唐山知名網紅泡泡龍（于海龍）的徒弟，泡泡龍是內地知名的吃播網紅，於2021年突然去世，年僅29歲，他生前經常發布美食測評影片。有網友於周三（3月10日）發布訃告稱，泡泡龍是在為公安機關拍攝公益反詐騙宣傳影片時，因為長時間高強度工作離世。

網友留言：

有些話真是不能說啊！說話要避諱。

意外走的時候前一天真的再普通不過。

他還宣傳過不要酒駕，但應該要找一個專業的代價。

延伸閱讀：

大陸29歲抖音吃播網紅「泡泡龍」猝逝 為拍公益片長時間高強度工作

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文章授權轉載自《香港01》

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