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躺著也有錢！陸百萬網紅「日賺135萬」 怒嗆黑粉：罵聲大賺越多
陸媒《現代快報》報導，中國大陸坐擁487萬粉絲的短影音平台博主顧茜茜在直播時，稱自己「日入30萬」（人民幣，下同，約新台幣135萬元），事件衝上微博熱搜，網友意見兩極。
大陸網紅博主顧茜茜近日在直播中表示：「今天我在床上躺了一天什麼也沒幹，我抖音櫥窗成交金額116萬，佣金預估30.32萬。」她對黑粉直言：「你越見不得我過得好，你對我的罵聲越大，我賺得越多，不是月入幾十萬，是日入，一天，聽懂？」
據介紹，網紅顧茜茜在抖音平台粉絲近500萬，星圖報價顯示其目前1至20秒的影片報價43600元（約新台幣19.6萬元），21至60秒影片報價51200元（約新台幣23萬元），60秒以上影片報價57600元（約新台幣25.9萬元）。
事件引發熱議，網友意見兩極，有人表示直播帶貨並沒有錯：「只要真材實料直播帶貨對消費者來說也是多了個選擇渠道」、「直播帶貨最起碼給了很多普通人賺錢甚至賺大錢的機會。在就業率低迷的今天，對於社會穩定性有重要意義」。
也有人指直播帶貨是賺錢的機會集中到少數頭部主播處：「問題是現在直播帶貨的虛假宣傳，誇大宣傳，以次充好，假貨泛濫，簡直跟詐騙差不多」、「財富快速向少數人聚集，大量實體倒閉，人找不到工作」。
顧茜茜2月17日晚回應事件稱：自己一沒偷，二沒搶，三沒圈的，掙的錢都是辛苦錢。對於為何會說「啥也不幹」，顧茜茜表示，說這話是為了氣黑粉，是氣話
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文章授權轉載自《香港01》
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