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香港「殘廁激戰」壞壞聲響徹街頭 大媽走近霸氣KO笑翻全網

香港01／ 撰文：布萊恩
香港網絡瘋傳1段「旺角殘廁壞壞」影片，指旺角花園街殘障廁所（殘廁）傳出疑似「性交」聲音，而且相當嘈吵響徹附近範圍。 情境示意圖／Ingimage
香港網絡瘋傳1段「旺角殘廁壞壞」影片，指旺角花園街殘障廁所（殘廁）傳出疑似「性交」聲音，而且相當嘈吵響徹附近範圍。 情境示意圖／Ingimage

「壞壞」也要注意地方！香港網絡瘋傳1段「旺角殘廁壞壞」影片，指旺角花園街殘障廁所（殘廁）傳出疑似「性交」聲音，而且相當嘈吵響徹附近範圍，有大媽看不下去，上前敲門要求降低聲量，「小聲點啊！好吵啊！」，現場圍觀人士隨即發出陣陣笑聲。

影片引來網友熱議，大讚大媽霸氣，「阿婆好勇」、「這個阿姨贏了！」、「又是殘廁」。也有人笑言「看av開得大聲而已」、「人家在裡面拍手也不行？」。另有人質疑真偽，「像是為拍而拍，騙流量」。

這段「旺角殘廁壞壞」影片於社交平台Threads流傳，隨後被轉載到多個香港Facebook群組。現場為旺角花園街殘廁，影片長21秒，畫面移近殘廁大門，聽到裡面傳出激烈「啪啪聲」，疑似有人在內「性交」，而且「撞擊聲」相當嘈吵，響徹附近範圍，吸引大批市民圍觀。

這時有大媽走近，彎身想從殘廁大門下方的通風位置探看內部情況但不果，於是大力敲門，喝斥「喂！小聲點啊！好吵啊！叫什麼東西啊？」。現場圍觀人士隨即發出陣陣笑聲。

網民看過影片議論紛紛，大讚大媽霸氣，「阿婆好勇」、「霸氣阿婆吃鹽比你吃米多」、「這個阿姨贏了！」。也有人笑言，「很想知道他（殘廁內的人）怎麼走出門口」、「人家在裡面拍手也不行？」、「看av開得大聲而已」、「又是殘廁」。

不過亦有網友質疑事件真偽，「像是為拍而拍，騙流量」。

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文章授權轉載自《香港01》

廁所 香港

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