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重慶最美媽媽！她28歲獨自擺攤為先心病兒籌款 意外走紅收近200萬捐助
綜合陸媒報導，28歲的單身母親林靜在帶孩子擺攤時，被一名博主拍下並上傳至網絡，一夜走紅。林靜本是為先心病兒子籌醫藥費而擺攤，在收到網友捐款約44萬（人民幣，約新台幣198萬元）後，其患病的兒子也將於2月17日在北京的醫院進行手術。
據《封面新聞》此前報導，28歲的單身母親林靜因網絡博主的一條影片走紅，她曾在該影片中稱，丈夫因為孩子患有先天性心臟病，扛不住壓力跳河，林靜帶着2個孩子在重慶擺燒烤攤，給孩子籌錢治病。
據介紹，林靜的孩子出生一個月後便被診斷出不僅患有先天性心臟病，而且還是「鏡像」心臟（即心臟長在身體右側）。
林靜所在社區職員也證實：「林靜小孩患先天性心臟病的情況是真實的，家中的情況確實比較困難。」
該條影片走紅後，不少人聯繫上林靜並給她捐款。2月15日，林靜表示，她已經收到約44萬的捐款，將會公開使用明細，她也將於2月17日帶兒子去北京的醫院進行手術。
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文章授權轉載自《香港01》
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