重慶最美媽媽！她28歲獨自擺攤為先心病兒籌款 意外走紅收近200萬捐助

綜合陸媒報導，28歲的單身母親林靜在帶孩子擺攤時，被一名博主拍下並上傳至網絡，一夜走紅。林靜本是為先心病兒子籌醫藥費而擺攤，在收到網友捐款約44萬（人民幣，約新台幣198萬元）後，其患病的兒子也將於2月17日在北京的醫院進行手術。

據《封面新聞》此前報導，28歲的單身母親林靜因網絡博主的一條影片走紅，她曾在該影片中稱，丈夫因為孩子患有先天性心臟病，扛不住壓力跳河，林靜帶着2個孩子在重慶擺燒烤攤，給孩子籌錢治病。

據介紹，林靜的孩子出生一個月後便被診斷出不僅患有先天性心臟病，而且還是「鏡像」心臟（即心臟長在身體右側）。

林靜所在社區職員也證實：「林靜小孩患先天性心臟病的情況是真實的，家中的情況確實比較困難。」

該條影片走紅後，不少人聯繫上林靜並給她捐款。2月15日，林靜表示，她已經收到約44萬的捐款，將會公開使用明細，她也將於2月17日帶兒子去北京的醫院進行手術。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

4歲萌娃擁2千萬粉絲 母親疑擺拍「跌倒」橋段吸點閱被罵爆

現狀曝光！深圳兩孩夫婦再生4胞胎曾稱壓力大 9人同住城中村租屋

文章授權轉載自《香港01》