18歲少女患異食癖…連續6年吃膠袋愈吃愈多 胃裡取出1公斤塑膠

山西一名18歲少女從12歲起便開始食用膠袋，持續6年之久，最終因腹痛難忍被送往醫院，經檢查發現其胃及腸腔內堆積了大量膠袋碎片，導致腸梗阻。最終，醫生分三次為少女進行手術，用9小時取出胃中的異物，重量達1公斤。

陸媒華商網等報導，該名少女的異食癖行為始於6年前，起初她只是偶爾撕碎膠袋食用，由於攝入量較少，身體並未出現明顯不適。然而，她的食用量逐漸增加，最終導致胃腸道內堆積了大量膠袋碎片。

近日，少女因劇烈腹痛在當地醫院就診，檢查發現胃腸腔內有異物後，家長隨即帶她前往西安紅會醫院尋求進一步治療。

西安市紅會醫院內鏡中心主任施育鵬分三次為少女進行手術，把膠袋碎片取出。施育鵬解釋，少女的情況屬於典型的異食癖，由於膠袋在胃腸道內堆積時間久，膠袋混成團塊狀並發酵產生異味，手術過程中耗時長，取出的異物已經發臭，情況十分危急。

異食癖可危及生命

施育鵬主任指出，異食癖是一種罕見的進食障礙，患者會持續食用非食物物品，如泥土、頭髮、塑膠等。其成因可能與代謝紊亂、微量元素缺乏或心理因素有關。若不及時干預，異食癖可能引發感染、胃穿孔、腸梗阻等嚴重併發症，甚至危及生命。 醫生分三次為少女進行手術，用9小時取出胃中的異物，重量達1公斤。（華商網）

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文章授權轉載自《香港01》