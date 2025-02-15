太噁心…餐廳廁所掛「爬牆偷窺」標誌 陸網狂轟：自以為幽默

中國大陸網友近日爆料，指湖南長沙一間網紅餐廳的廁所竟以「男士爬牆偷窺女士」作為標識畫面，對此有留言戲稱餐廳是否默許男士偷窺女士如廁。

「這麽噁心的洗手間標誌也讓我遇上了」，據網友表示，涉事的是長沙一家名為「草根大院」的網紅餐廳。照片顯示，該標識牌畫著一名「男性爬牆偷窺女性」的畫面，並寫有「洗手間」字樣。

對此，有網友表示，標識有悖公序良俗，認為餐廳默許和鼓勵這種行為。還有網友諷道：「怎麽想的啊，設計師和飯店以為自己很幽默嗎？」

周四（13日），餐廳一名工作人員回應事件，指上述廁所標識是由前任店長網購，目前已全部撤下，餐廳正在製作新的標識。他還表示，店內洗手間牆壁是頂到天花板的，不存在爬牆偷看的情況，他們也不會去倡導這些不適合的東西。

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文章授權轉載自《香港01》