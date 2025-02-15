情人節買花給老婆！花店送花上門卻附「收據」 事後回應超傻眼

2月14日情人節，女士收花卻附收據是什麼意思？今日多個facebook群組轉發貼文，香港屯門1名暖心港男送花給太太，結果大束粉紅色玫瑰送到太太手上時，卻附上收據，表明花束要1,480元（港元，下同，約新台幣6200元），他不滿指「附帶收據，什麼意思！？花錢買難受」，又指致電花店，對方竟回應「不關他的事，是送貨問題」。

有網友指家人以前經營花店，「自己送給自己通常就會這樣」，部分女顧客會要求送貨先檢查好再付尾款，故有人批評花店「隨便」，「讓其他同事看見，還以為自己買給自己」。但貼文卻引來更多爆笑回應，安慰道「還好收據上不是寫了買了2束」、「證明不是北上或淘寶貨」，又打趣問「裝什麼啊，收據是叫老婆結帳的」。

今日多個群組轉發1則屯門街坊群組「真‧屯門友」的貼文，「愛妻號」原PO指，今日情人節順利向太太送花，但大束玫瑰卻「夾附收據，什麼意思！？花錢買難受…」。

花店解釋：是送貨問題

照片所見，原PO送了大束粉紅色玫瑰，收據上寫有今日日期及送貨時間早上10點到中午12點，貨品名稱寫上「52枝代安娜+彩星 粉色金邊紙」花束連運貨價格1,300加180元，合計1,480元。他致電花店問花束夾附收據原因，「他就說不關他的事，是送貨問題」，無奈道「那麼我之前錢是給誰，SOX」。

網友安慰：還好帳單上不是寫了買了2束

不少網友「安慰」原PO，稱「還好收據上不是寫了買了2束」、「證明是香港製造，不是北上或淘寶貨」、「通常之後就會說：一千多元折現更好啦！」、「放心啦～沒什麼，我之前第一次送花給老婆，那張簽收單上面寫著『常客』」、「他們做事好隨便」。

憂太太被誤會「自己買給自己」

有網友分享，部分花店連同收據一起送貨，也有難言之隱，「家人以前做花店，自己送給自己通常就會這樣，有些矯情女人怕送到這些花不漂亮不滿意，要收到貨才給尾款」、「這間店真愛惹麻煩，送了張收據給客人，收花那個，被其他同事看見還以為自己買給自己」、「店主的答覆真心拼搏X」。有同樣經歷的網友表示，「完全沒了收花驚喜的那個意義」，當時光顧的花店一樣卸責於送貨員。

也有壞心眼網友開玩笑，指「裝什麼啊，帳單是叫老婆結帳的」、「攻心計，高招呀。讓太太知道一千多元買的花長這樣，以後就可以不用送」、「懂玩，買$600開$1,480」。

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文章授權轉載自《香港01》