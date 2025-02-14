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一言不合就脫衣！全裸女馬路暴走被拍下 怒摑男友咆哮後續更狂

香港01／ 撰文：布萊恩
香港網絡瘋傳1段影片，指有一對情侶深夜在馬路上吵架，其中女方脫至全裸怒摑男方一把掌，並不斷逼迫男方報警。 圖／擷自Telegram
香港網絡瘋傳1段影片，指有一對情侶深夜在馬路上吵架，其中女方脫至全裸怒摑男方一把掌，並不斷逼迫男方報警。 圖／擷自Telegram

情侶吵架，也要注意場合和行為！香港網絡瘋傳1段影片，指有一對情侶深夜在馬路上吵架，其中女方脫至全裸怒摑男方一巴掌，並不斷逼迫男方報警，「請人報警救你啊！你不是好慘好委屈？」。男方未有回應，與女方拉開距離，女方則步步進逼，最後更伸手扯住男方。

影片引來網友嘩然，「（女方）個氣場好勁」、「好強」；但也有網友批評女方行為離譜過火，「為什麼一有什麼事就是上街全裸吵架？」、「吵得這麼氣，遲早散」。

全裸港女馬路怒摑男友：報警啊！

這段「全裸港女馬路暴走」影片2月12日（星期三）起在香港多個網上群組、討論區流傳。影片見到，當時正值深夜，該對情侶站在馬路中央爭執吵架，其中女方脫至全裸只穿拖鞋，怒摑男友，大聲質問「怎麼樣啊！」，現場有女聲勸止，「不要大罵，小姐」。有女路人經過見狀馬上跑開。

男友被打摑後往後退，與女方保持約5個身位距離對峙。女方則要求男方報警，怒吼：「來啊！大街大巷脫了衣服你還不報警？找人來救你啊！你不是很慘很委屈的嗎？找人拉我還好吧。」

見男方未有回應，女方往男方方向前行步步進逼，邊行邊說：「拉我啊！找人報警救你啊！」。待走近男友，女方即伸手扯著男方，另一把女聲再大喊「別吵啊」，影片至此結束。

網友：女方氣場好強

網友看過影片震驚，「（女方）個氣場好勁」、「好強」、「沒衣服穿也不落下風」、「這孩子一看就知道無能，全無男人尊嚴」、「年輕就是任性」。

不過也有網友批評女方行為離譜過火，「為什麼一有什麼事就是上街全裸吵架？」、「吵得這麼氣，遲早散」、「動不動就玩脫衣服脫褲子...正正經經跟他分手算了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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