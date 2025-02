真的嚇屎？香港迪士尼雲霄飛車留一大灘 她嘆好險上車前有看

香港迪士尼樂園的主題園區「魔雪奇緣世界」(World of Frozen),其中的遊樂設施「雪嶺滑雪橇」過山車較為刺激,吸引大人小孩排隊。最近有女生網上發文,表示日前玩該山車,即將坐下之際及時發現座位上有疑似大便,「這些工作人員說是屎」,不禁直呼「到底什麼人玩Frozen個過山車玩到拉屎」。

網友爆笑指該過山車遊玩時間不長,「他要拉屎要脫了褲子才拉到」,又稱該過山車身高1米已能遊玩,可能真的是小朋友受驚。女生則回應發現糞便後,職員「整輛車開回廠」。《香港01》正向迪士尼查詢。

坐下前驚揭有「黃金」

樓主在Threads上發文表示她日前到迪士尼樂園遊玩,其間她到主題園區「魔雪奇緣世界」乘坐高速過山車「雪嶺滑雪橇」,不料臨上車前竟發現座位上有疑似大便,才「逃過一劫」。

她在貼文中不禁慨嘆,該位置為列車尾的裏側座位,「這些工作人員說是屎」,「原本有個女人坐在那個位置,如果不是她拉的話,那就是她坐著玩了整趟」、「到底什麼人玩Frozen個過山車玩到拉屎?還好上車前望一望不然就坐了……」。

據樓主上傳的照片顯示,事發於過山車的最後一排,相關座位的安全護欄已被放下,疑為免有其他遊客不小心坐下,而座位上則以紙巾掩蓋。

網友嘲:Let it go~

貼文很快就引來大批網友熱議,紛紛笑言「10秒過山車都可以拉屎?」、「他要拉屎要脫了褲子才拉到」、「玩個嬰兒級數過山車都可以拉屎?」、「可能巧克力融化,不是屎」,又指該過山車身高1米就可以遊玩,「可能真是小朋友嚇到拉」。有人更引用電影歌曲中的著名歌詞,「Let it go~let it go~ Can't hold it back anymore~」。有在現的遊客表示「真的很好運你們發現了,如果不是也不知道什麼時候才會發現」。

相關過山車事後開回廠

部份網友就質疑為何沒有職員即時清理,但樓主留言回應,稱該過山車其後已「整輛車開回廠」,而紙巾也是由迪士尼職員放置。她認為即使小朋友或任何人「不小心拉了」都應該自行清理,「辛苦清潔人員」。

文章授權轉載自《香港01》