安徽男酒後點燃禮花彈 瞬間爆炸直射顏面 全身著火當場亡

大陸媒體報導，近日安徽合肥一名男子在酒後點燃禮花彈，禮花彈瞬間爆炸，當場身亡，疑因失誤點錯引線所致，相關監視器影片在網上瘋傳。

監視器影片顯示，事發時一名穿黑色大衣的中年男子一手抽著菸，另一手拿著半個人高的禮花彈，放在路口旁準備燃放。

男子放好禮花彈後，向身旁另一名男子借打火機。之後，男子伸手入禮花彈頂部，疑似取出引線，期間男子頭部處於禮花彈發射口正上方。

男子其後用打火機點燃禮花彈引線，禮花彈立刻爆炸，冒出大量火焰及濃煙，男子走避不及頭部被射中。當濃煙散去後，男子已全身著火倒地，同伴飽受驚嚇後，試圖拍熄受傷男子身上的火焰。

網友：該禮花彈為煙花秀專用

陸媒北青網等報導，影片顯示，男子直接點燃了禮花彈上方的引線。有網友表示，這種煙花有兩個引線，一個慢引，一個是遠程控制的快燃，是煙花秀專用的，不是個人燃放煙花所用的。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》