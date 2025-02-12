大陸廠商推｢比基尼｣衛生棉惹議 網友：安睡褲也偷工減料？

陸媒《正在新聞》報導，大陸衛生棉品牌ABC推出一款 「比基尼安睡褲」，但就在互聯網上引發爭議，有網友表示，穿安睡褲目的是包裹更多，並質疑廠商是偷工減料。

近日，有網友發現，大陸衛生棉品牌ABC推出了一款名為「比基尼安睡褲」的衛生棉新品。不少消費者表示不能接受：「我穿安睡褲目的不就是包裹更多嗎」「都經期了穿這個是啥意思？」「表面上：美美噠比基尼，實際上：偷工減料」。

還不少人提到去年的衛生棉質量風波，表示：「長度和執行標準去年已經被罵一輪了，今年又搞這。」「現在居然安睡褲也開始偷工減料，設計這產品的到底有沒有來過月經？不知道大家使用這個就是要舒適且不漏嗎？」。

據介紹，2月12日，在淘寶、京東等平台的ABC官方旗艦店搜索該款比基尼安睡褲，但未找到相關產品，疑似已經下架。

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文章授權轉載自《香港01》