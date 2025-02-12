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室友提前返回宿舍 男大生受驚嚇燒充氣娃娃｢毀屍滅跡｣釀火警

香港01／ 撰文：孫聖然
圖／ingimage
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中國大陸合肥工業大學有學生宿舍日前突發火警，所幸未造成人員和財產損失，有學生透露這是有人在宿舍內燒「充氣娃娃」導致，校方在公告中亦提醒，「請同學們不要在宿舍內用明火處理矽膠類的物品。」

火警發生後，合肥工業大學新禧公寓周一（2月10日）張貼公告，提醒學生不要在宿舍內用明火處理矽膠類的物品和可燃性垃圾，以免發生火警，「不要的物品可直接丟入垃圾桶內進行處理。」

至於火警發生原因，有該校學生透露，一名學生「買了個女朋友（充氣娃娃），帶回宿舍玩」，不料室友提前返回，令他一時不知所措，於是便在走廊放火「毀屍滅跡」，引發火警。

對此，校方工作人員表示，火警發生後已及時制止，未造成人員和財產損失，只是煙霧很大，亦已和當事學生溝通了。

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文章授權轉載自《香港01》

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