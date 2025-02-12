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59歲安徽男子患肝癌手術後針頭遺留體內 醫院：不建議取出

香港01／ 撰文：盛昀
影像報告單。（極目新聞）
影像報告單。（極目新聞）

陸媒《極目新聞》報導，安徽一名59歲男子患有肝癌，春節前，在亳州市中醫院做肝臟手術，術後醫生稱，針頭落在了體內。院方表示，因針頭位置較固定，不建議取出。目前，醫療器械供應商與家屬因賠償金存在分歧，尚在協商中。

安徽張女士的父親今年59歲，患有肝癌。春節前夕，其父在亳州市中醫院進行手術，術後醫生表示，針頭落在病人體內。影像報告單顯示：肝右葉見條形金屬密度影像，長度約15毫米，寬度約3毫米。

亳州市中醫院職員表示，專家會診後，認為張女士父親體內的針頭的位置比較固定，建議不取。但若要查明是手術過程問題還是醫療器械問題，則需要進行司法程序鑑定。

院方還稱，目前醫療器械供應商、醫院與家屬正在協商，供應商與家屬因賠償金額存在分歧。

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文章授權轉載自《香港01》

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