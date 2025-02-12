搭港鐵「玩攀岩」？小孩攀爬扶手雙腳一度懸空 網友轟忽視危險

乘搭公共交通工具，不應做出任何影響其他乘客或危及自身安全的行為。近日有網友就在社交平台上傳影片，顯示1名小孩在港鐵車廂內「玩攀岩」，雙手捉着卡座旁邊的扶手左搖右擺地攀爬，雙腳更一度離開地面和座位。小孩眼前有1名成年女子扶着兒童用的滑板車，淡然坐在座位上。由於在影片中未見有大人阻止小孩，因此有網友直斥成年人勿視潛在危險，留言轟「啲父母縱容細路，仲以為咁樣好得意」、「如果地鐵突發停車佢一定成個人飛落地」。不過，有人指片段只有幾秒，而且家長似正要出手阻止，故認為未必是有意縱容，反而應藉此警剔家長要多加注意孩子的行為。

小孩港鐵車廂內「玩攀岩」

原PO在Threads上發文及分享影片，顯示1名小孩在港鐵車廂內攀爬扶手，疑似想愈爬愈高，更一度雙腳懸空，此時坐在旁邊的成年女子一手扶着兒童用的滑板車，另一手疑拿着雜物，最後望向該名小孩，而且似正伸手向小孩方向，惟片段就此結束，故未知她最後有否出手阻止有關行為。

網友指家長應看緊孩子

原PO在文中嘲諷道「他只是個孩子」，暗指小孩的行為如何不當也好，但總有人認為不應與小朋友計較。許多網友留言批評，「我真係唔明，家長唔會教下小朋友」、「爬得愈高，跌得愈痛，父母唔教自己撞板就會學精」、「跌落地就好笑！」、「喺小朋友眼中地鐵不嬲係遊樂場」。

憂突然停車有危險

不過，也有網友指只要沒有影響其他乘客即可，但卻擔心小孩的安全，「其實冇騷擾到其他乘客，譬如踢到人或阻住人行，我又接受到，但我反而會擔心佢危險，如果地鐵突發停車佢一定成個人飛落地」；另有人就指影片未有前文後理，認為不能單憑數秒的片段，就斷言家長沒有阻止，「小朋友真係好百厭，不過又咁講，cut小小幾秒片段，家長回首望到小朋友咁做，之後家長有冇出聲、行動去阻止？因為剛好cut到咁，好似家長冇舉動阻止咁，大家就一面倒話家長，都對人好唔公平」。

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文章授權轉載自《香港01》