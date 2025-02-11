尷尬！香港名餐廳竟播人氣AV女優 畫面瘋傳笑翻網友：識貨！

香港不少餐廳會在店外以電腦螢幕播放菜單或宣傳片，但有時卻會尷尬大了！有港女於網上發布相片，指看到「譚仔雲南米線（下稱譚仔）」旺角分店門外電腦螢幕，竟播放日本人氣AV女優河北彩伽（前稱河北彩花）搜尋連結圖片，大感震驚，「譚仔怎麼了？」

相片引起網友熱議，爆笑指「識貨！」、「日本公司當然播日本AV」、「新菜式：河北米線」、「河北菜，口味鹹鮮，善用漿、汁、糊、芡」、「怕你吃得太辣，出出火」、「邊邊吃譚仔邊看AV，這些商機有得想」、「轉職做譚仔服務生」、「一定是宣傳新伎倆」。

旺角「譚仔」門外播AV女優河北彩伽

「出事了嘛！」該港女2月10日（星期一）於「香港米線關注組」、「全港店舖消息關注組」等多個Facebook群組發布相片，指「譚仔」旺角花園街分店門外電腦螢幕，竟播放日本AV女優河北彩伽搜尋連結圖片，大感驚訝，「譚仔怎麼了？有AV河北彩花（河北彩伽）」。

相片見到，「譚仔」門外本來展示排隊等候單號的電腦螢幕，畫面卻見到用Google（谷歌）搜尋器搜尋日本AV女優河北彩伽。上面另1個電腦螢幕亦顯示Google搜尋頁面，有顧客正在店內光顧。

網友爆笑：新菜式河北米線

網民看過相片爆笑，「譚仔AV」、「識貨！」、「日本公司當然播日本AV」、「代言啊，譚仔母公司是日本公司，請河北做代言不出奇」、「新菜式：河北米線」、「河仔雲南米線」、「怕你吃得太辣，出出火」、「邊吃譚仔邊看AV，這些商機有得想」、「轉職做譚仔服務生」、「一定是宣傳新伎倆」、「河北把悲哀感覺假設是來自你虛構，彩伽裡找不到她染污眼眸」。

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文章授權轉載自《香港01》