移英後也移情別戀！人妻拋夫棄子出軌對象曝 網見「真愛」嘆：小孩真慘

近年在「覺醍文化」下愈來愈多人敢於面對自己的性取向，最近有網友在社交平台發文，指得知有1戶香港家庭舉家移民到英國，家中「有大有小」，但當中的妻子在職場上認識1名女同事，出軌後竟拋下丈夫和孩子，偕新歡「展開人生新一頁」。樓主分享的故事引來網友熱議，有人直言「小朋友真慘」，但也有部份人支持勇於追求「真愛」。

舉家移英後人妻出軌女同事

樓主在Threads發文，並分享「移民奇趣事件簿」，稱得知有1戶家庭從香港移民到英國，當中的妻子在當地工作不久，便認識了1名新伴侶，而且對方是女性，「接著就彎了，丟下老公和小孩，展開人生新一頁」。樓主續指，雖然人妻找到自己心之所屬，但有人歡喜有人愁，「大人選擇了，小孩子要被迫接受」。

網友：小朋友是無辜的

貼文一出，即引來不少網友討論，有人稱人妻的新戀情是「真愛」、「只能說真愛」，但部份網友則認為其丈夫和小朋友很可憐，而且人妻找到真愛後，也不應置他們不理，「哇…真愛啊，但老公和兒女好慘啊」、「如果有小孩相當自私，小朋友是無辜的」、「小朋友真慘」。

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文章授權轉載自《香港01》