陸男疑躲港大附近草叢解放！拉完沒洗手抱同行女子 港男傻眼拍「一坨罪證」

雖然人有三急，但在公眾地方隨處便溺，既會影響市容和公共衛生，更是違法行為。最近有港男在網上發文及分享照片，稱早前目擊有大陸人疑在香港大學附近行人路旁的草叢大便，照片顯示1名身穿灰色上衣的男子於草叢內拉起褲子，旁邊則有其他同行的人拖著行李箱等候，他大便後更和同行女子擁抱，照片拍到其位置應為某西半山豪宅屋苑對出位置的草叢。

有網友留言質疑樓主「看圖作文」，但樓主後來在留言區上傳影片，親身再到草叢內拍下「證據」，並在文中大嘆「都2025年了，還有大陸人在草叢裡拉屎」。據據香港法例，任何人士公眾看得見的地方大小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元港幣（約新台幣21085元）。

樓主稱目擊大陸人草叢內大便

樓主在Threads上傳照片，並指早前目擊大陸人在行人路旁的草叢內直接大便，不禁大嘆「都2025年了，還有大陸人在草叢裡拉屎，神經病，拉完沒力了？幹嘛還要抱在一塊」，該處應為香港大學附近的草叢。據照片顯示，1名身穿灰色上衣的男子站在草叢內，正在拉起褲子，另有2名同行者在行人路上等候，他們3人帶著一行李箱。

另一照片拍攝角度較廣闊，則看到相關男子疑在「完事」後身體乏力，直接摟抱同行女子，他們的位置應為西半山半某豪宅屋苑對出位置，後方路牌分別寫上薄扶林道91號及香港賽馬會第一舍堂村。

1名男子在網上發文及分享照片，目擊有大陸人在行人路旁的草叢大便。（圖／截自Threads）

遭網友質疑後重返現場影「證據」

帖文引來大批網友討論，有人質疑樓主「看圖作文」，認為單憑2張相片，不但無法證明相關男子是大陸人，也無法判斷當下他是否在大便，「照片沒辦法證明」、「你確定他是大陸人？其實香港人也可以這麼神經病，所以他是什麼人都不重要了」。

也有人怒斥相中男子舉動太誇張，「我那隻狗狗急也會上廁所拉」、「話說拉完擁抱了是什麼玩法？」、「隔壁有公共浴室及公廁」、「草叢不算什麼，鬧市區的唐樓都有」、「算了，我最近看見那些，是就這麼在別人商店門口拉」。

不過，也有網友指涉事男子可能已經忍無可忍，「其實還好，起碼去隱蔽的草叢完成，可能真的忍不住，我整天都看到很多男人去後巷小解，大家都可能不到洗手間，又來不及才這麼做，不在大街做也算是這樣」。

樓主後來在留言區上傳影片，顯示他重返該草叢，並拍下「證據」，清楚看到有排泄物在泥土上。

據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元（約新台幣21085元），再犯則更可被罰款1萬元（約新台幣42173元）。

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文章授權轉載自《香港01》