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拒還百萬彩禮！陸女竟要母蹲拘留所一天 不孝喊話：之後再救妳

香港01／ 撰文／陳進安
一名大陸女子一直拒不還彩禮，面對法院勸說時，立場堅定的女方竟對母親說「大不了妳先關進去一天，到時候我再救妳」。圖／擷自微博
一名大陸女子一直拒不還彩禮，面對法院勸說時，立場堅定的女方竟對母親說「大不了妳先關進去一天，到時候我再救妳」。圖／擷自微博

周三（5日），中國大陸上海市高級人民法院發布一宗令人忍俊不禁的案例，案中男女雙方辦了婚禮但未拿證，2個月後因性格不和而分開，之後男方起訴至法院要求女方返還26萬元（人民幣．下同，約新台幣117萬元）的彩禮，但女方一直拒不執行。而面對法院勸說時，立場堅定的女方竟對母親說「大不了妳先關進去一天，到時候我再救妳」，令人咋舌。最終，在送拘路上，女方終於當場履行了16萬元，剩餘10萬元（約新台幣45萬元）也於近期匯入男方戶口。

事件緣於兩年前，女事主小南與男子阿超經人介紹相識，礙於家人催婚，雙方訂婚並在2022年11月按照當地習俗舉行結婚儀式，並開始同居，但卻未辦理結婚登記。儘管感情基礎十分薄弱，但阿超仍為了結婚而前後花費50餘萬，包括26萬元的彩禮費用，用於購置訂親禮、相家錢、金首飾、家電家具等。

可2023年1月，由於性格不合，二人不斷吵架，選擇不再共同生活。之後，阿超起訴至臨泉縣法院，要求小南以及其父母返還彩禮。安徽省阜陽市臨泉縣法院綜合考量雙方同居生活的時間，男方給付彩禮的數額以及女方為舉行婚禮支出等情形，酌定小南與父母共同返還阿超彩禮等共26萬元。

可是，小南一家卻始終拒不執行，阿超遂向臨泉縣法院申請強制執行。由於被執行人名下無可供執行的財產，且小南一家早已全部到上海務工，臨泉縣法院執行局遂通過執行指揮中心平台聯繫黃浦區人民法院，請求協助開展異地拘留工作。之後，兩家法院幹警匯合，來到被執行人租住地址進行蹲守，並截獲被執行人之一的馬某，即小南的母親。

面對如此情況，剛好外出的小南竟不慌不忙，通過微信隔空「指導」母親，「你現在就保持沉默，不要怕他，現在都是網絡時代，你怕他啥？」而這段語音信息剛好通過手機外放喇叭播放了出來，讓在場的法院警察哭笑不得。

隨後，執行法官給小南做起了思想工作，「如果你真的孝順父母，就主動把彩禮錢退回來，不要讓你母親受苦」。不過小南仍然「堅持」，甚至向其母親說道：「大不了妳先關進去一天，到時候我再救妳。」

面對如此蠻橫的態度，臨泉縣法院執行法官當即對馬某宣布拘留決定，黃浦區人民法院協助送拘。可能看到執行的威嚴，在送拘的路上，馬某主動提出了要協商還款方案。最終，馬某聯繫家人當場履行了16萬元，剩餘的10萬元也於近期匯入阿超的戶口。

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文章授權轉載自《香港01》

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