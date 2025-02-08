在壽司郎點31盤壽司「不吃飯只吃魚肉」遭公審 網友1原因勸諒解

地球資源珍貴，政府亦經常提醒市民不要浪費食物，更於2013推出「大嘥鬼」作《惜食香港》運動的宣傳代表，不過浪費食物事件仍經常發生。日前有網友於壽司郎用餐時，發現有客人點叫逾30盤壽司，卻是「只吃生魚片不吃飯」，結果留下大量米飯勢必浪費，她看不下去於是拍照到網上公審相關行為。

有網友斥涉事客人沒良心，「有錢就可以任性？」、「好多人想吃都沒得吃，有得吃還要浪費食物」，因此建議壽司郎應對浪費食物客人加收附加費。不過有人覺得壽司郎提供的刺身選擇的確太少，「好多糖尿病人不能吃飯，但（想吃那款）刺身又沒提供，所以才會這樣」，由於不知剩飯原因，而客人亦知道壽司郎供應食品情況，認為不宜武斷批評，應先多予諒解。

顧客於壽司郎點31盤壽司「只吃生魚片不吃飯」

有網友在facebook群組「香港壽司郎關注組」上傳照片，稱周三（5日）到壽司郎用餐時，目睹有顧客點叫多盤壽司，卻只選擇食生魚片，因而浪費大量米飯。從照片可見，該桌客人總共點了31盤壽司，當中包括22隻12元（港幣，下同）紅色盤、4隻22元金色盤、2隻17元銀色盤、2隻27元黑色盤、1隻為「海鮮價」的白色盤，以及1盤甜品，連服務費總共消費約450至500元。

不過相片中顯示，其中3隻盤上剩下大量米飯，明顯是有人「只吃生魚片不吃飯」，原PO不滿對方浪費食物的行為，看不過眼於是拍照，並放到網上公審，惹來網友兩極討論。

有人狠斥沒良心：好多人想吃都沒得吃

有網友就批評涉事顧客，「有錢就可以任性？」、「真沒良心」、「為何不直接叫刺身呢？好多人想吃都沒得吃，有得吃還要浪費食物」、「請珍惜食物」、「吃不完就別叫那麼多」、「說明了壽司郎主打是壽司，吃生魚片要多選擇去居酒屋吃」，並建議壽司郎應對浪費食物客人加收附加費，「浪費食物，應該要加收錢囉」。

有意見認為壽司郎應增加刺身種類

惟有人覺得顧客既然已「給了錢」，即使浪費食物亦與他人無關，「問題是別人給得起錢，那麼那食物已經屬於他的，他吃不吃了，人家都無權對他指指點點」、「又不是吃到飽，人家給得起錢不吃也要被人公審」。有留言指個別顧客或有苦衷，「壽司郎刺身選擇的確太少，好像長期都只有2至3款可選」、「好多糖尿病人不能吃飯，但（想吃那款）刺身又沒提供，所以才會這樣」、「每個人說點刺身，自己先看看生魚片有什麼款吧。沒去飯功能是客人想的嗎？」。有網友指壽司郎刺身選擇少，認為應提供更多小食或刺身選項，以免客人「被迫」浪費食物。

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文章授權轉載自《香港01》